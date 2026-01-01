Спектакль Гамлет

Гамлет в музыкальном сопровождении. Спектакль-концерт Евгения Миронова

На сцене вновь оживет самая знаменитая пьеса Уильяма Шекспира. Этот уикенд зрители смогут насладиться уникальным спектаклем-концертом, где классика драматургии будет сочетаться с музыкой Дмитрия Шостаковича. Исполнять главные роли выступит выдающийся актер Евгений Миронов вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», под управлением Юрия Башмета.

О спектакле

Идея представить «Гамлета» в формате спектакля-концерта принадлежит самому Евгению Миронову. Это уже третий его опыт исполнения этой шекспировской трагедии на сцене. Ранее актер работал с такими мастерами, как Петер Штайн и Робер Лепаж, при этом во втором случае даже примерил на себя все роли.

Творческая концепция

В новой постановке, созданной режиссером Мариной Брусникиной, Миронов будет выступать в качестве чтеца, чье слово тесно переплетается с музыкальными произведениями Шостаковича. Композитор неоднократно обращался к шекспировским темам, и в программе прозвучат его композиции из фильма 1967 года, а также из спектакля, поставленного в театре Вахтангова в 1932 году.

Эмоциональный отклик

Зрители смогут почувствовать масштаб трагедии за считанные минуты благодаря синтезу музыки и слова. Как отметил Миронов: «В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу. Если я что-то не договариваю, музыка дополняет, и наоборот. Сочетание музыки и слова позволит показать трагизм всей истории в сконцентрированном формате, погружая в образы героев.

Мнение создателей

Юрий Башмет, художественный руководитель оркестра, выразил свою радость от сотрудничества с Мироновым: «Гамлет – тема фантастическая, а музыка Шостаковича просто невероятно сильная. Она наполняет наш спектакль особым ритмом и эмоциональной насыщенностью».