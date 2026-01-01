Спектакль Гамлет

Гастроли Казанского академического русского Большого драматического театра

Гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли» и представляют собой адаптацию знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет». Это постановка, наполненная драматизмом, обещает зрителям оставить глубокий след в душе.

О спектакле

Костюмы и музыкальное оформление созданы народным артистом России и Татарстана, лауреатом Госс премии РТ им. Г. Тукая, лауреатом Премии Правительства России им. Ф. Волкова, лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска» Александром Славутским. Сценография спектакля принадлежит заслуженному деятелю искусств России, народному художнику Татарстана, также лауреату Госс премии РТ им. Г. Тукая Александру Патракову. Художник по свету — Денис Солнцев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».

Сюжет и темы

Спектакль предлагает зрителям мистический взгляд на классическую историю о принце Датском Гамлете, затрагивая сложные философские вопросы о власти, совести и нравственном выборе. В этой великой трагедии Шекспира речь идет о человеке, который тем или иным образом влияет на «жизнь множества других» и сталкивается с мучительным вопросом «быть или не быть», «преступить или не преступить». Это размышление о жизни и смерти, которая равняет всех, и о мимолетности нашего существования.

В ролях

На сцене выступают:

Илья Славутский — заслуженный артист России, народный артист Татарстана, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска»;

Елена Ряшина — народная артистка Татарстана;

Марат Голубев — народный артист Татарстана;

Павел Лазарев — заслуженный артист Татарстана;

Илья Скрябин — заслуженный артист Татарстана;

Алексей Захаров — заслуженный артист Татарстана;

Виктор Шестаков — заслуженный артист Татарстана;

Регина Габбазова, Георгий Логинов, Владимир Пироженко и другие.

