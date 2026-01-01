Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гамлет
Новосибирский театр кукол 16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Гамлет»: новый взгляд на классическую трагедию

В Новосибирском областном театре кукол состоится спектакль по знаменитой пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет». Режиссёр Наташа Слащева, известная своими работами в театре («Муму», «Про Ёжика и Медвежонка»), предложит уникальный подход к трактовке классической истории, делая акцент на семейных отношениях и их влиянии на детей.

Художник постановки — Виктор Клочко, а музыку для спектакля написал композитор Алексей Ленц. Словами Слащевой, спектакль предоставит зрителям возможность пережить «острый опыт», заставив задуматься о своем положении в семейной жизни.

Тема, актуальная для всех

Этот спектакль станет интересным событием для молодых семей, подростков с родителями и всех, кто интересуется темами семейных взаимоотношений. Режиссёр подчеркивает: «Шекспир написал свою великую трагедию, опираясь на уже существующую легенду. Мы имеем право привнести в неё свою интерпретацию».

Сложные вопросы и эмоциональная нагрузка

Наташа Слащева рассуждает о важности тем, затрагивающих семью, верность, ошибки и прощение: «Наши поступки оказывают влияние на жизнь наших детей, и это тема, о которой стоит говорить». Спектакль обещает стать сильным эмоциональным и духовным опытом, дающим возможность зрителям задаться важными вопросами о семейных отношениях.

Не упустите шанс увидеть эту уникальную интерпретацию «Гамлета», которая сделает древнюю пьесу ближе и понятнее для современной аудитории.

Купить билет на спектакль Гамлет

Помощь с билетами
В других городах
Март
Май
21 марта суббота
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
27 марта пятница
18:30
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽
11 мая понедельник
16:00
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
от 700 ₽

В ближайшие дни

Анюта
12+
Балет
Анюта
29 мая в 19:00 НОВАТ
от 1000 ₽
Лесные приключения
Кукольный Детский
Лесные приключения
21 марта в 11:00 Новосибирский театр кукол
Билеты
Палата бизнес-класса
16+
Комедия
Палата бизнес-класса
27 апреля в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше