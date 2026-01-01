Оповещения от Киноафиши
Гамлет
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Интерактивная пьеса по классику
Постановка
Ростовский молодежный театр 16+
Режиссер Владимир Чигишев
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Гамлет в замке Эльсинор. Интерактивное представление

Спектакль «Гамлет» представляет уникальный опыт взаимодействия со зрителем. Действие развернётся в различных локациях театра, включая вестибюль, фойе, коридоры и секретные места, превращая пространство в таинственный замок Эльсинор.

Зрители не просто наблюдают за происходящим – они становятся активными участниками. Под звуки средневековой музыки, сопровождая Гамлета, зрители могут танцевать с актёрами, наслаждаться вином и даже оказаться в числе жертв театральных провокаций. Каждый шаг по театру превращается в часть увлекательного действия, где можно подавать необходимые предметы героям и вносить свой вклад в развитие сюжета.

Такое нестандартное подход к классической пьесе Шекспира предоставляет зрителям возможность исследовать узнаваемые темы, такие как месть, безумие и поиск своего "я", в интерактивном формате. Не упустите шанс стать частью этого магического театрального события.

Купить билет на спектакль Гамлет

В других городах
Март
Апрель
24 марта вторник
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 8000 ₽
7 апреля вторник
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 8000 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет

В ближайшие дни

Человек-невидимка
16+
Драма
Человек-невидимка
21 марта в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 450 ₽
Мы были маленькие
6+
Детский
Мы были маленькие
14 марта в 15:00 Линии
от 1300 ₽
Деревенская сказка
0+
Детский Кукольный
Деревенская сказка
6 марта в 11:00 Театр кукол им. Владимира Былкова
от 550 ₽
