Спектакль Гамлет

Тибетский театр в Петербурге: уникальная интерпретация «Гамлета»

«Священный Тибет» — это легендарное место силы, где находятся древние монастыри и храмы, привлекающие множество людей, стремящихся найти свой духовный путь. Тибетская земля закрыта для внешнего мира, и именно поэтому предстоящие гастроли театра из Тибета в Россию станут настоящим событием не только для театрального Петербурга, но и для всего мирового театра.

Исторический момент

Это первый выезд тибетского театра за пределы Китайской Народной Республики. Режиссером выступает Пу Цуньсинь, известный актер Народного театра Пекина и председатель Ассоциации китайских драматургов. Его талантливые ученики, выпускники тибетского класса театрального факультета Шанхайской театральной академии, перенесли классическую шекспировскую трагедию в контекст тибетской культуры.

Адаптация «Гамлета»

Спектакль представляет собой уникальную адаптацию «Гамлета», в которой молодые артисты интерпретируют классическую литературу через призму тибетского языка, поэзии и музыки. За время гастролей по Китаю новая версия трагедии завоевала признание как профессиональных критиков, так и зрителей.

Уникальное театральное событие

Петербургская публика получит возможность увидеть это уникальное представление, которое соединяет традиционную тибетскую и классическую шекспировскую культуру. Этнические элементы, присущие тибетскому искусству, делают спектакль исключительным явлением в театральном мире.

Язык и перевод

Спектакль будет идти на тибетском языке с переводом, что позволит зрителям глубже понять и ощутить все нюансы постановки.

Не упустите шанс стать частью этого исторического события и увидеть «Гамлета» в уникальной интерпретации тибетского театра!