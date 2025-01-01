Меню
Гамлет. Tasty-драма
Киноафиша Гамлет. Tasty-драма

Спектакль Гамлет. Tasty-драма

Постановка
Линии 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный театральный опыт от пространства Линии: попробуйте пьесу на вкус! 

Приготовьтесь к незабываемому театральному событию! Спектакль «Пьеса на вкус» — это единственный в своем роде проект, который сочетает в себе искусство театра и гастрономию. Здесь зрители смогут не только наблюдать за развитием сюжета классической пьесы, но и активно участвовать в его восприятии.

Эмоции через дегустацию

Сюжет спектакля раскрывается через сторителлинг, акцентирующий внимание на эмоциях главного героя. Однако, в отличие от традиционного театра, эти эмоции не произносятся в словах. Зрителям предстоит «сгенерировать» их самостоятельно, погрузившись в атмосферу через дегустацию специально подобранных блюд.

Каждое из блюд, подаваемых во время спектакля, связано с определённым моментом в пьесе, что позволяет глубже прочувствовать переживания персонажей. Такой подход не только делает просмотр более интерактивным, но и создает уникальную связь между зрителем и театральным искусством.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта! Билеты уже в продаже. Это не просто просмотр, это возможность пережить эмоции вместе с героями на вкус!

Расписание

В других городах

Ростов-на-Дону, 13 сентября
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
22:00 от 4000 ₽
Ростов-на-Дону, 19 сентября
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
22:00 от 4000 ₽
Ростов-на-Дону, 20 сентября
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
22:00 от 4000 ₽

