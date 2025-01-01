Спектакль Гамлет. Сюжет

Новый взгляд на «Гамлета» от Михаила Левитина

Художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин готовит новую интерпретацию классической шекспировской трагедии «Гамлет». Спектакль, приуроченный к его восьмидесятилетию, получил название «Гамлет. Сюжет». Это особое событие в театральном мире, ведь Левитин ввел в сюжет воспоминания о своем отце, что делает постановку уникальной и личной.

Зачем нужны новые «Гамлеты»?

К сегодняшнему дню многие театры уже поставили свои версии «Гамлета». На вопрос о множестве интерпретаций этой пьесы Михаил Левитин отвечает: «Вопрос праздный. «Гамлета» много не бывает». По его мнению, Гамлет — «единственный человек, который 400 лет за нас за всех думает и печется о своем достоинстве». Это не просто персонаж, а «живой человек», чьи мысли о жизни и смерти актуальны и в наши дни.

Личные мотивы в классике

Левитин подчеркивает, что для него эта история — не только о герое с датского престола, но и о встрече с отцом: «Встреча с отцом неминуема физически, а еще она необходима внутренне очень сильно, даже тогда, когда его уже не было в живых». Этот личный контекст добавляет глубину и эмоциональную насыщенность спектаклю, становясь своего рода символом для режиссера.

Не упустите возможность увидеть свежую трактовку «Гамлета», в которой трагедия соединяется с личной историей своего создателя. Следите за анонсами в театре «Эрмитаж»!