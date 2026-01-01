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Гамлет. Ширма
Киноафиша Гамлет. Ширма

Спектакль Гамлет. Ширма

Postpunk puppet show
Постановка
Большой театр кукол 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Уникальная постановка Гамлета в Петербурге

«Гамлет. Ширма» — это уникальная постановка, основанная на оригинальных «гамлетонах» — коротких, порой ироничных рассказах, которые вдохновлены сюжетом великой трагедии Шекспира. Спектакль представляет собой «postpunkpuppetshow», в котором высокая трагедия соседствует с элементами грубой смеховой культуры.

Постановка и стиль

Авторы спектакля создают свое мифологическое пространство, где классические персонажи обретают новое звучание. Все роли исполняются мужчинами, что отсылает не только к шекспировским традициям, но и к ярмарочной театральной практике.

Игра и декорации

В этом спектакле используются маски, куклы и гротескные фигуры, которые переворачивают привычную трагедию с ног на голову. Через смех и игру раскрывается трагическое содержание, предлагая зрителям уникальный взгляд на знаменитую пьесу.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Роман Дадаев
Вадим Белопухов
Дмитрий Чупахин
Алесь Снопковский
Сергей Беспалов

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В других городах
Сентябрь
30 сентября среда
19:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 1800 ₽

Фотографии

Гамлет. Ширма Гамлет. Ширма Гамлет. Ширма

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