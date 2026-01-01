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Гамлет. Путь к отцу
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гамлет. Путь к отцу

Спектакль Гамлет. Путь к отцу

Постановка
Эрмитаж 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль Михаила Левитина в театре «Эрмитаж»

Художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж» Михаил Левитин представляет свою новую работу к собственному восьмидесятилетию — трагедию Шекспира «Гамлет», названную «Гамлет. Путь к отцу». Этот спектакль не просто интерпретация классической пьесы, а глубокое личное высказывание режиссера, в которое он вплетает воспоминания о своем отце.

Левитин о "Гамлете"

Сегодня многие театры по всему миру ставят пьесы о Принце Датском. На вопрос о том, зачем нужно так много «Гамлетов», Левитин отвечает: «Вопрос праздный. „Гамлета“ много не бывает. Он единственный человек, который 400 лет за нас за всех думает и печется о своем достоинстве. Это — живой человек, не персонаж и не история».

Личное в классическом

Для Левитина «Гамлет» — это не только часть театрального наследия, но и личная история. Он подчеркивает: «Встреча с отцом неминуема физически, а еще она необходима внутренне очень сильно, даже тогда, когда его уже не было в живых. Это для меня — мой символ». Спектакль открывает новые грани известной истории, приближая её к жизни каждого зрителя.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную интерпретацию знаменитой пьесы Шекспира в исполнении Московского театра «Эрмитаж».

Режиссер
Михаил Левитин мл.
Михаил Левитин мл.
В ролях
Павел Мамонов
Ирина Качуро
Мария Глянц
Петр Кудряшов
Евгений Фроленков

Купить билет на спектакль Гамлет. Путь к отцу

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Сентябрь
26 сентября суббота
18:00
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
от 1000 ₽

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