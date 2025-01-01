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Гамлет (на лакском языке (с переводом)
Киноафиша Гамлет (на лакском языке (с переводом)

Спектакль Гамлет (на лакском языке (с переводом)

12+
Режиссер Богдан Петканин
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Гамлет»: Трагедия прозрения

«Гамлет» — это не просто классическая трагедия, но и глубокий философский размышление о природе зла и человеческих страстей. В центре сюжета — принц Датский, который сталкивается с жестокими истинами «вывихнутого века». Внезапная смерть отца, поспешное замужество матери и загадка преступления Клавдия приводят Гамлета в состояние глубокого отчаяния.

Одиночество и предательство

Страдания Гамлета усиливаются его одиночеством. Друзья шпионят за ним, Офелия не искренна, а мать предала память отца. Чтобы раскрыть истинные мотивы окружающих, Гамлет притворяется сумасшедшим, однако это приводит его к грани безумия. Он не спешит мстить, а стремится разобраться в причинах зла, которым заражен мир вокруг него.

Финал и идеи

Гамлет понимает, что его бывшие друзья, Розенкранц и Гильденстерн, ведут его на смерть, и отправляет их на гибель. Клавдий убивает Гамлета лишь после того, как тот видит, как его мать, отравившись вином, приготовленным злодеем, умирает. В финальной схватке Гамлет сам получает смертельную рану. Осознав, что идеалы, к которым он стремился, недостижимы, он покидает этот мир, сохраняя веру в них.

«Гамлет» — это спектакль о внутренней борьбе и поиске смысла, который заставляет зрителя задуматься о человеческой природе и справедливости. Не упустите возможность увидеть эту вечную классическую историю на сцене!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 28 июля
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
18:30 от 400 ₽

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