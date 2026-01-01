Иранский спектакль «Гамлет. Хеппи-энд» на Новой сцене Александринского театра

Театральная компания «Карбон» (Иран)

Автор пьесы и режиссер: Али Хатами Нежад

Язык: фарси с титрами на русском языке

Сюжет

Спектакль разворачивается в 2025 году в роскошной ванной комнате норвежского отеля. Это день свадьбы Гамлета и Офелии. По соглашению с Фортинбрасом, принцем Норвегии, Гамлет отказывается от мести за убийство своего отца. Взамен он получает значительное состояние и мир, позволяющий жить в комфорте.

Однако эту сделку orchestrирует Клавдий, который использует её как плату за молчание Гамлета. Согласно договоренности, все расходы на пышную свадьбу также берут на себя.

В день бракосочетания Гамлет оказывается в ванной комнате роскошного номера, где его снова преследуют старые кошмары и галлюцинации. В составе гостей на свадьбе находятся Горацио, Розенкранц, Гильденстерн и Лаэрт. Гамлет общается с ними и своей матерью Гертрудой по телефону.

Темы и влияние

Экзистенциальная дилемма «быть или не быть» здесь меняется на вопрос «иметь или не иметь». Пьеса и спектакль создавались под влиянием теорий Яна Котта, Зигмунда Фрейда и Жака Лакана.

Актерский состав

Вахид Аббаси (Гамлет)

Нилуфар Табаи (Офелия, Гертруда, Агент)

Алиреза Равандель (Отец, Клавдий, Терапевт, Розенкранц)

Сохейл Сохейли (Горацио, Лаэрт, Фортинбрас, Гильденстерн)

О театральной компании «Карбон»

Театральная компания «Карбон» за 20 лет своего существования создала более 20 спектаклей и успешно участвует в престижных национальных и международных фестивалях. В последние годы среди наиболее известных постановок можно выделить: