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Гамлет. Хеппи-энд
Киноафиша Гамлет. Хеппи-энд

Спектакль Гамлет. Хеппи-энд

16+
Режиссер Али Хатами Нежад
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Иранский спектакль «Гамлет. Хеппи-энд» на Новой сцене Александринского театра

Театральная компания «Карбон» (Иран)

Автор пьесы и режиссер: Али Хатами Нежад

Язык: фарси с титрами на русском языке

Сюжет

Спектакль разворачивается в 2025 году в роскошной ванной комнате норвежского отеля. Это день свадьбы Гамлета и Офелии. По соглашению с Фортинбрасом, принцем Норвегии, Гамлет отказывается от мести за убийство своего отца. Взамен он получает значительное состояние и мир, позволяющий жить в комфорте.

Однако эту сделку orchestrирует Клавдий, который использует её как плату за молчание Гамлета. Согласно договоренности, все расходы на пышную свадьбу также берут на себя.

В день бракосочетания Гамлет оказывается в ванной комнате роскошного номера, где его снова преследуют старые кошмары и галлюцинации. В составе гостей на свадьбе находятся Горацио, Розенкранц, Гильденстерн и Лаэрт. Гамлет общается с ними и своей матерью Гертрудой по телефону.

Темы и влияние

Экзистенциальная дилемма «быть или не быть» здесь меняется на вопрос «иметь или не иметь». Пьеса и спектакль создавались под влиянием теорий Яна Котта, Зигмунда Фрейда и Жака Лакана.

Актерский состав

  • Вахид Аббаси (Гамлет)
  • Нилуфар Табаи (Офелия, Гертруда, Агент)
  • Алиреза Равандель (Отец, Клавдий, Терапевт, Розенкранц)
  • Сохейл Сохейли (Горацио, Лаэрт, Фортинбрас, Гильденстерн)

О театральной компании «Карбон»

Театральная компания «Карбон» за 20 лет своего существования создала более 20 спектаклей и успешно участвует в престижных национальных и международных фестивалях. В последние годы среди наиболее известных постановок можно выделить:

  • «Пробная версия» — режиссер Мехди Ханипур, сценарист Али Хатами Нежад, 2023
  • «Тьма» — режиссер Абдулла Баржастеханд, сценарист Али Хатами Нежад, 2016
  • «Тихий океан» — автор сценария и режиссер Али Хатами Нежад, 2015

Купить билет на спектакль Гамлет. Хеппи-энд

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В других городах
Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 2400 ₽
10 сентября четверг
19:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а

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