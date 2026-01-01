Дуэль мыслей и страстей на сцене

На сцене сталкиваются два сознания: Гамлет и Ричард. Гамлет — человек сомнений, который ищет истину среди призраков и внутренних тревог. Ричард, напротив, — человек действия, честный в своей жестокости и открытый в стремлении к власти.

Эти два персонажа заперты в пространстве, друг в друге и в самих себе. Призрак сводит с ума подданных Датского королевства, в то время как кровавый Ричард ведет свою борьбу за трон.

Женские судьбы переплетаются с мужской жаждой власти, любви и признания: жена, мать, дочь, сестра, жена врага — каждая из них сталкивается с вызовами, которые ставит на карту игра власти.

Где же проходит граница между правдой и самообманом? И на что человек готов пойти ради спасения или ради оправдания самого себя?

Спектакль приглашает зрителей в кризис человеческого духа в момент, когда внутренние тревоги становятся ловушкой. Постановка вдохновлена известными пьесами У. Шекспира «Гамлет» и «Ричард III».

В ролях:

Гамлет / Ричард – Руслан Январев

Офелия, Гертруда, Леди Анна – Василиса Теплякова

Режиссёр:

Арман Хачатрян