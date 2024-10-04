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Gаme Over: Атака темного бота
Киноафиша Gаme Over: Атака темного бота

Спектакль Gаme Over: Атака темного бота

6+
Режиссер Ролан Боннин
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

О спектакле

Новосибирский областной театр кукол представляет уникальную современную премьеру — кибер-триллер «Gаme Over: Атака темного бота». Это захватывающая история о противостоянии в мире гаджетов и виртуальных игр.

Сюжет

Школьник Андрей создал себе канал, назвал себя блогером Андроном и бездумно делится всеми своими секретами и паролями. Однако из глубин Сети за ним следит опасный компьютерный вирус — Темный Бот. Этот вирус мечтает перебраться из виртуального мира в реальный, избрав Андрона своим «ключом».

Актуальность

Спектакль «Gаme Over: Атака темного бота» не только увлекателен, но и несет важное образовательное значение. Театр предлагает зрителям увлекательное погружение в вопросы компьютерной грамотности и защиты персональных данных в сети. Это особенно актуально в современном мире, где виртуальная безопасность становится неотъемлемой частью повседневной жизни.

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Отзывы

Наша рецензия: Нео, ты в Матрице! Рецензия на спектакль «Game Over: Атака Тёмного Бота» в Областном театре кукол

В Областном театре кукол Новосибирска представили спектакль о том, как важно следить за безопасностью в интернете. Назвали просто и ёмко — «Гейм Овер». Именно это тебя ждёт, если разбрасывать информацию о себе в сети.

 

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Фотографии

Gаme Over: Атака темного бота Gаme Over: Атака темного бота Gаme Over: Атака темного бота
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4 октября 2024 06:00
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