О спектакле

Новосибирский областной театр кукол представляет уникальную современную премьеру — кибер-триллер «Gаme Over: Атака темного бота». Это захватывающая история о противостоянии в мире гаджетов и виртуальных игр.

Сюжет

Школьник Андрей создал себе канал, назвал себя блогером Андроном и бездумно делится всеми своими секретами и паролями. Однако из глубин Сети за ним следит опасный компьютерный вирус — Темный Бот. Этот вирус мечтает перебраться из виртуального мира в реальный, избрав Андрона своим «ключом».

Актуальность

Спектакль «Gаme Over: Атака темного бота» не только увлекателен, но и несет важное образовательное значение. Театр предлагает зрителям увлекательное погружение в вопросы компьютерной грамотности и защиты персональных данных в сети. Это особенно актуально в современном мире, где виртуальная безопасность становится неотъемлемой частью повседневной жизни.