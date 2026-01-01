Галопом по Европе

Музыкальные пейзажи Европы: концерт ансамбля Affetto Primo

Приглашаем вас на уникальный концерт ансамбля старинной музыки Affetto Primo, художественным руководителем которого является Николай Должников. Этот вечер подарит зрителям возможность перенестись в XVIII век, путешествуя по музыкальным традициям Европы — от солнечной Италии до туманной Англии, от изысканной Франции до экспрессивной Германии.

В центре программы — барочная соната для скрипки и basso continuo. Вы сможете познакомиться с богатым разнообразием и особенностями национальных стилей, а также эстетикой различных стран. Вечер наполнит вас музыкальными пейзажами, полными четкой архитектуры южной школы, импульсивной виртуозности и театральности, глубины центральной Европы и изысканных орнаментов западных традиций. Не менее важно и то, как камерная лирика и сдержанность северных регионов обогащают общий музыкальный контекст.

Программа концерта состоит из произведений выдающихся композиторов, в том числе:

Вивальди — Соната для скрипки и бассо континуо ре мажор, RV 11

Кастелло — Соната для скрипки и бассо континуо № 2

Х. И. Ф. Бибер — Соната для скрипки и бассо континуо № 6 до минор, C. 143

И. С. Бах — Соната для скрипки и бассо континуо соль мажор, BWV 1021

Букстехуде — Соната для скрипки и бассо континуо си-бемоль мажор

Пёрселл — Соната для скрипки и бассо континуо соль мажор

Дюваль — Соната № 6 Les Idées Musiciennes

Корелли — Соната для скрипки № 12 ре минор «Фолия», op. 5

Обратите внимание, что программа может быть изменена.