Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Галопом по Европе
Билеты от 500₽
Киноафиша Галопом по Европе

Галопом по Европе

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыкальные пейзажи Европы: концерт ансамбля Affetto Primo

Приглашаем вас на уникальный концерт ансамбля старинной музыки Affetto Primo, художественным руководителем которого является Николай Должников. Этот вечер подарит зрителям возможность перенестись в XVIII век, путешествуя по музыкальным традициям Европы — от солнечной Италии до туманной Англии, от изысканной Франции до экспрессивной Германии.

В центре программы — барочная соната для скрипки и basso continuo. Вы сможете познакомиться с богатым разнообразием и особенностями национальных стилей, а также эстетикой различных стран. Вечер наполнит вас музыкальными пейзажами, полными четкой архитектуры южной школы, импульсивной виртуозности и театральности, глубины центральной Европы и изысканных орнаментов западных традиций. Не менее важно и то, как камерная лирика и сдержанность северных регионов обогащают общий музыкальный контекст.

Программа концерта состоит из произведений выдающихся композиторов, в том числе:

  • Вивальди — Соната для скрипки и бассо континуо ре мажор, RV 11
  • Кастелло — Соната для скрипки и бассо континуо № 2
  • Х. И. Ф. Бибер — Соната для скрипки и бассо континуо № 6 до минор, C. 143
  • И. С. Бах — Соната для скрипки и бассо континуо соль мажор, BWV 1021
  • Букстехуде — Соната для скрипки и бассо континуо си-бемоль мажор
  • Пёрселл — Соната для скрипки и бассо континуо соль мажор
  • Дюваль — Соната № 6 Les Idées Musiciennes
  • Корелли — Соната для скрипки № 12 ре минор «Фолия», op. 5

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт Галопом по Европе

Помощь с билетами
Январь
29 января пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Depeche Mode Tribute / DM Acoustics
18+
Рок Кавер

Depeche Mode Tribute / DM Acoustics

17 июля в 19:00 Ритм-блюз
Билеты
Woodscream
16+
Рок Фолк

Woodscream

29 мая в 20:00 Урбан
от 2300 ₽
Антонина Нежданова – русский соловей
12+
Классическая музыка

Антонина Нежданова – русский соловей

19 июня в 19:00 Музей-квартира Голованова
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше