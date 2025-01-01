Новый спектакль театра Мастерская Ильи Бобкова

Театр Мастерская Ильи Бобкова представляет новый спектакль «Галоперидол. Истории из палаты», который можно смело назвать не просто постановкой, а уникальной терапевтической сессией. В этом спектакле зрители становятся участниками внутреннего дежурства психиатрического отделения.

Кто на передовой?

Главные действующие лица - врач, заведующий отделением, медсестра, фельдшер и интерн. Они делятся страшными, смешными, абсурдными и трогательными историями, которые открывают нам человеческую природу. Вместо пациентов здесь видим мы сами - со всеми страхами, переживаниями, болью, чувством вины и надеждой быть понятыми.

Истории, которые отражают общество

Каждая рассказанная история является своего рода диагнозом нашего общества, где смех становится защитой от безумия. Перед началом спектакля зрителей встретит медсестра, подарившая им бахилы и «анкету пациента».

Неопределенность нормальности

К концу спектакля возникает вопрос, кто из персонажей «нормальный», а кто научился маскировать свои трещины. Как гласит одна из реплик: «Все, что кажется безумием, однажды было просто болью, оставшейся без ответа». Это спектакль о тех, кто живет на грани между состраданием и профессиональной усталостью, о тех, кто ежедневно сталкивается с безумием, но при этом умеет смеяться.