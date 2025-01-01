Театр Мастерская Ильи Бобкова представляет новый спектакль «Галоперидол. Истории из палаты», который можно смело назвать не просто постановкой, а уникальной терапевтической сессией. В этом спектакле зрители становятся участниками внутреннего дежурства психиатрического отделения.
Главные действующие лица - врач, заведующий отделением, медсестра, фельдшер и интерн. Они делятся страшными, смешными, абсурдными и трогательными историями, которые открывают нам человеческую природу. Вместо пациентов здесь видим мы сами - со всеми страхами, переживаниями, болью, чувством вины и надеждой быть понятыми.
Каждая рассказанная история является своего рода диагнозом нашего общества, где смех становится защитой от безумия. Перед началом спектакля зрителей встретит медсестра, подарившая им бахилы и «анкету пациента».
К концу спектакля возникает вопрос, кто из персонажей «нормальный», а кто научился маскировать свои трещины. Как гласит одна из реплик: «Все, что кажется безумием, однажды было просто болью, оставшейся без ответа». Это спектакль о тех, кто живет на грани между состраданием и профессиональной усталостью, о тех, кто ежедневно сталкивается с безумием, но при этом умеет смеяться.