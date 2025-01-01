Меню
Галиябану
Билеты от 1500₽
Киноафиша Галиябану

Спектакль Галиябану

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Премьера спектакля «Галиябану» Татарского театра «Нур»

Татарский театр «Нур» с радостью анонсирует премьеру нового спектакля «Галиябану». Это яркое театральное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу татарской культуры, насыщенной уникальными традициями и глубокими эмоциональными переживаниями.

О спектакле

«Галиябану» — это история о любви, преданности и испытаниях, с которыми сталкиваются герои на своем пути. Спектакль основан на известных татарских легендах, что делает его особенно привлекательным для любителей фольклора и культурного наследия.

Интересные факты

  • Спектакль создан по мотивам классического произведения, известного в татарской литературе.
  • В постановке участвуют как опытные актеры театра, так и молодые таланты, что обеспечивает уникальное сочетание мастерства и свежести.
  • Зрители смогут насладиться не только игрой актеров, но и впечатляющей сценографией, которая была разработана специально для этого спектакля.

Кому стоит посетить?

Если вы хотите насладиться театральным искусством, погрузиться в неповторимую атмосферу татарской культуры и пережить интересную историю, спектакль «Галиябану» — прекрасный выбор для вас и вашей компании.

Не упустите возможность стать частью этого важного события в жизни Татарского театра «Нур». Ждем вас на премьере!

Купить билет на спектакль Галиябану

Январь
29 января четверг
19:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 1500 ₽

