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Галия (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)
Киноафиша Галия (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)

Спектакль Галия (Нижнекамский театр им. Т.А. Миннулина)

12+
Возраст 12+

О спектакле

Документальная история военного времени. Гастроли Нижнекамского театра им. Т.А. Миннулина в Театре им. Г. Камала. 

В Театре им. Г. Камала пройдет спектакль Нижнекамского театра им. Т.А. Миннулина. Постановка состоит из трех историй-новелл, основанных на реальных событиях, и рассказывает о любви в условиях войны. Спектакль будет интересен тем, кто ценит исторические драмы и размышления о любви в трудные времена.

Выпускные вечера 1941 года

1941 год. 21 июня. В школах всех городов и сел нашей страны выпускные вечера. В воздухе витает головокружительный аромат цветов, а в небе светит теплое солнце. В глазах детей, готовящихся вступить во взрослую жизнь, безграничная надежда, на лицах — счастливые улыбки, в сердцах — зарождающаяся любовь и светлые мечты. Кажется, что для достижения этих мечт не существует никаких преград.

Символ последнего звонка

Но вскоре раздается последний звонок — самый последний. Он звучит как надежда и как прощальный зов. А затем все мечты исчезают, растворяясь в тумане утреннего рассвета. Наступает 22 июня...

Три истории о бесконечной любви

Наша постановка состоит из трех историй-новелл и предлагает особый взгляд на вечную любовь через призму войны. Она утверждает, что только любовь сильнее смерти и что ее невозможно убить, даже во время самых страшных испытаний.

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Сентябрь
28 сентября понедельник
13:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

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