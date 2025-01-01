Галина Войниченко. Где водятся волшебники?

Театр музыки и поэзии в Москве приглашает на уникальное музыкальное шоу для детей «Где водятся волшебники?». Концерт пройдет под руководством Галины Войниченко — известной певицы, композитора и педагога, лауреата множества конкурсов.
В программе предусмотрены песни для детей, которые рассказывают о детских открытиях и переживаниях. Зрители смогут насладиться произведениями таких великих композиторов, как:
Также в программе звучат композиции современных авторов, таких как Геннадий Гладков и Алексей Рыбников, на стихи знаменитых поэтов: Алексея Плещеева, Владимира Маяковского и Агнии Барто.
Зрителей ожидают не только волшебные песни, но и истории об авторах произведений. Кроме того, на сцене выступят два секретных гостя!
Концерт станет не просто прослушиванием музыки, но и возможностью для детей поучаствовать в интерактивных играх и конкурсах. Это отличная возможность для родителей познакомить своих детей с классической музыкой и развить их эстетические вкусы.
За фортепиано будет выступать Илона Далецкая, добавляя музыкальное разнообразие и атмосферу волшебства.