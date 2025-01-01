Меню
Галина Войниченко. Где водятся волшебники?
Билеты от 2000₽
Киноафиша Галина Войниченко. Где водятся волшебники?

Галина Войниченко. Где водятся волшебники?

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте

Музыкальное шоу «Где водятся волшебники?» в Театре Камбуровой

Театр музыки и поэзии в Москве приглашает на уникальное музыкальное шоу для детей «Где водятся волшебники?». Концерт пройдет под руководством Галины Войниченко — известной певицы, композитора и педагога, лауреата множества конкурсов.

Что ожидать от концерта

В программе предусмотрены песни для детей, которые рассказывают о детских открытиях и переживаниях. Зрители смогут насладиться произведениями таких великих композиторов, как:

  • Пётр Чайковский
  • Николай Римский-Корсаков
  • Модест Мусоргский
  • Дмитрий Шостакович
  • Георгий Струве

Также в программе звучат композиции современных авторов, таких как Геннадий Гладков и Алексей Рыбников, на стихи знаменитых поэтов: Алексея Плещеева, Владимира Маяковского и Агнии Барто.

Особенности шоу

Зрителей ожидают не только волшебные песни, но и истории об авторах произведений. Кроме того, на сцене выступят два секретных гостя!

Интерактив для малышей

Концерт станет не просто прослушиванием музыки, но и возможностью для детей поучаствовать в интерактивных играх и конкурсах. Это отличная возможность для родителей познакомить своих детей с классической музыкой и развить их эстетические вкусы.

За фортепиано будет выступать Илона Далецкая, добавляя музыкальное разнообразие и атмосферу волшебства.

Январь
6 января вторник
12:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 2000 ₽

