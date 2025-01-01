Лекция в летории «Прямая речь»: Пушкин и власть

Что могут рассказать отношения нашего главного поэта и царской власти? На лекции в рамках лектория «Прямая речь» заведующая Мемориальным музеем-квартирой А.С. Пушкина Галина Седова углубится в феномен взаимодействия поэта и власти.

Пушкин и эпоха

В ходе занятия мы изучим, как отношения между А.С. Пушкиным и царским режимом отражают не только личность самого поэта, но и дух времени, в котором он жил. В это историческое время любое стихотворение могло быть запрещено или, наоборот, одобрено лично государем. Это создает уникальный контекст для понимания творчества Пушкина.

Почему стоит посетить лекцию?

Лекция не только внесет ясность в взаимоотношения поэта и власти, но и позволит участникам лучше понять сложные социальные и культурные процессы, происходившие в России XIX века. Это событие станет интересным как для давних почитателей творчества Пушкина, так и для тех, кто только начинает знакомиться с его произведениями.