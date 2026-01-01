Галина Калашникова и камерный оркестр «Орфей». Либертанго

Премьера программы «Либертанго» в Пермском планетарии

В Пермском планетарии состоится долгожданная премьера цикла музыкальных вечеров — программа «Либертанго», представляемая солисткой «ПермьКонцерт», аккордеонисткой Галиной Калашниковой и камерным оркестром «Орфей», полюбившимся зрителям. Эта уникальная программа обещает перенести зрителей в чарующий мир музыки.

Музыкальные произведения

На концерте вы услышите величественные произведения, такие как «Обливион» и «Либертанго» Астора Пьяццоллы, озорную «Карусель» Юрия Шахнова и популярную «Проститься» Владимира Кристовского, а также множество других любимых композиций.

Новая форма исполнения

Хотя премьера программы уже состоялась в феврале 2026 года, в стенах планетария она обретает совершенно новую форму. Благодаря полнокупольным проекциям в звездном зале, зрители смогут увидеть, как далёкие галактики станут ближе и роднее.

Музыка и звездное небо

Созерцание звездного неба под звучание проникновенных музыкальных композиций поможет зрителям отвлечься от повседневной суеты. Музыка аккордеона в сочетании с классическим оркестром создаст уникальную атмосферу.

Художественный руководитель

Художественным руководителем и дирижером оркестра «Орфей» является Пётр Юрков, который внесет свой вклад в создание этой волнующей музыкальной программы.