Галилео Галилей. Музыка звезд

Концерт в честь 460-летия Галилео Галилея в Доме Кочневой

В 2024 году мир отметит 460 лет со дня рождения великого ученого Галилео Галилея, который внес значительный вклад в физику, астрономию и математику. Интересно, что будущий гений родился в музыкальной семье. Его отец, Винченцо Галилей, был не только композитором, но и теоретиком музыки. Несмотря на строгий подход к воспитанию, со временем Винченцо изменил свое мнение и вместе с сыном начал исследовать физическую природу звука.

Галилео, в свою очередь, сам обладал талантом — он превосходно играл на лютне. Сочинения его отца стоят на одном уровне с произведениями других композиторов и продолжают звучать как на концертах старинной музыки, так и в репертуаре современных гитаристов.

Экспериментальная опера-портрет

Жизнь и открытия Галилея вдохновили известного композитора Филипа Гласса на создание экспериментальной оперы-портрета «Галилео Галилей». Фрагмент этой оперы будет представлен в программе концерта, наряду с произведениями Винченцо Галилея и других барочных композиторов.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

Михаил Радюкевич (гитара, заслуженный артист России)

Артём Мелихов (тенор)

Наталья Варламова (фортепиано)

Константин Щеников-Архаров (лютня, лауреат международных конкурсов)

Вступительное слово произнесёт историк науки, профессор Игорь Дмитриев.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут без антракта. Это уникальная возможность погрузиться в мир музыки и науки, соединяющий прошлое и современность.