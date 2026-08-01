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Галерея Петра Великого
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Галерея Петра Великого

Личные вещи Петра I и другие раритеты к его 350-летию 0+
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О выставке

Новая экспозиция в Зимнем дворце: Петровская эпоха

Зимний дворец распахивает двери для уникальной новой экспозиции, которая расположена в надворной части здания, раньше являвшейся детскими комнатами сыновей императора Николая I. Эта выставка приурочена к сразу нескольким важным датам: 300-летию провозглашения России Империей и 300-летию Ништадтского мира, который ознаменовал окончание Северной войны и возвращение утраченных земель.

Начало масштабного проекта

Экспозиция станет началом масштабного проекта, посвящённого 350-летию со дня рождения Петра Великого, который будет отмечаться в мае 2022 года. Эпоха Петра I известна своими значительными изменениями в российской культуре и искусстве. Это время закончилось борьбой между национальными и европейскими направлениями, предопределившими формирование «Золотого века» Екатерины Великой.

Что можно увидеть на выставке

Посетители смогут познакомиться с портретами выдающихся деятелей Петровской эпохи, мемориальными экспонатами, а также предметами, созданными руками самого Петра Великого. Новая экспозиция станет важной страницей в повествовании о российской истории и культуре, представляя значимость этого периода.

Не упустите возможность узнать больше о времени, когда формировалась современная Россия. Экспозиция обещает стать источником вдохновения и познания для всех, кто интересуется историей и искусством.

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
16 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 октября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 октября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 октября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 октября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 октября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 октября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 ноября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 ноября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 ноября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 ноября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 ноября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 ноября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 ноября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 декабря суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 декабря воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 декабря понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 декабря вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 декабря среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 декабря четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 декабря пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 января понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 января вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 января среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 января четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 января понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 января вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 января среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 января четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 января понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 января вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 января среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 января четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 января понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 января вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 января среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 января четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 января понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 января вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 января среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 января четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 января суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 января воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 января понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 января вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 января среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 января четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 января пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 февраля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 февраля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 февраля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 февраля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 февраля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 февраля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 февраля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 февраля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 февраля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 февраля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 февраля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 февраля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 февраля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 февраля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 февраля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 февраля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 февраля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 февраля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 февраля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 февраля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 февраля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 февраля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 февраля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 февраля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 февраля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 февраля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 февраля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 февраля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 марта понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 марта вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 марта среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 марта четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 марта пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 марта суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 марта воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 марта понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 марта вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 марта среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 марта четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 марта пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 марта суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 марта воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 марта понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 марта вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 марта среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 марта четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 марта пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 марта суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 марта воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 марта понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 марта вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 марта среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 марта четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 марта пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 марта суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 марта воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 марта понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 марта вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 марта среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 апреля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 апреля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 апреля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 апреля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 апреля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 апреля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 апреля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 апреля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 апреля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 апреля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 апреля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 апреля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 апреля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 апреля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 апреля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 апреля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 апреля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 апреля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 апреля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 апреля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 апреля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 апреля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 апреля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 апреля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 апреля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 апреля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 апреля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 апреля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 апреля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 апреля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 мая суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 мая воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 мая понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 мая вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 мая среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 мая четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 мая пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 мая суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 мая воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 мая понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 мая вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 мая среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 мая четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 мая пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 мая суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 мая воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 мая понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 мая вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 мая среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 мая четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 мая пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 мая суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 мая воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 мая понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 мая вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 мая среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 мая четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 мая пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 мая суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 мая воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 мая понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 июня вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 июня среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 июня четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 июня пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 июня суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 июня воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 июня понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 июня вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 июня среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 июня четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 июня пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 июня суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 июня воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 июня понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 июня вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 июня среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 июня четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 июня пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 июня суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 июня воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 июня понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 июня вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 июня среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 июня четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 июня пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 июня суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 июня воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 июня понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 июня вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 июня среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 июля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 июля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 июля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 июля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 июля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 июля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 июля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 июля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 июля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 июля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 июля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 июля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 июля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 июля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 июля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 июля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 июля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 июля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 июля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 июля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 июля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 июля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 июля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 июля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 июля воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 июля понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 июля вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 июля среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 июля четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 июля пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 июля суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

Фотографии

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