Новая экспозиция в Зимнем дворце: Петровская эпоха

Зимний дворец распахивает двери для уникальной новой экспозиции, которая расположена в надворной части здания, раньше являвшейся детскими комнатами сыновей императора Николая I. Эта выставка приурочена к сразу нескольким важным датам: 300-летию провозглашения России Империей и 300-летию Ништадтского мира, который ознаменовал окончание Северной войны и возвращение утраченных земель.

Начало масштабного проекта

Экспозиция станет началом масштабного проекта, посвящённого 350-летию со дня рождения Петра Великого, который будет отмечаться в мае 2022 года. Эпоха Петра I известна своими значительными изменениями в российской культуре и искусстве. Это время закончилось борьбой между национальными и европейскими направлениями, предопределившими формирование «Золотого века» Екатерины Великой.

Что можно увидеть на выставке

Посетители смогут познакомиться с портретами выдающихся деятелей Петровской эпохи, мемориальными экспонатами, а также предметами, созданными руками самого Петра Великого. Новая экспозиция станет важной страницей в повествовании о российской истории и культуре, представляя значимость этого периода.

Не упустите возможность узнать больше о времени, когда формировалась современная Россия. Экспозиция обещает стать источником вдохновения и познания для всех, кто интересуется историей и искусством.