Спектакль Гала-спектакль: «Шопениана», «Легенда о любви»

Вечер балетного искусства: «Шопениана» и «Легенда о любви» в ФЦ «Москва»

Приглашаем вас насладиться великолепным спектаклем в двух актах, который включает знаменитые «Шопениана» и «Легенда о любви», а завершает вечер яркий Дивертисмент.

Акт первый — «Шопениана»

Это романтический балет, созданный выдающимся балетмейстером Михаилом Фокиным. В «Шопениане» сочетание тонкого стиля и поэзии музыки Шопена создаёт восхитительное ощущение легкости и красоты. Зрители станут свидетелями «белого балета», где танец служит чистым выражением мечты и чувств, погружая всех в мир высоких классических традиций и утонченной эстетики.

Акт второй — «Легенда о любви»

Следующий акт — «Легенда о любви», созданная мастером современного театра Юрием Григоровичем. Этот balet выделяется страстью, драматизмом и восточной экспрессией. В контексте камерной красоты «Шопенианы» здесь раскрывается мощь и глубина человеческих эмоций. Зрителей ждёт небольшой, но яркий фрагмент этого знакового произведения.

Заключительная часть — Дивертисмент

После основного спектакля на вас ждёт настоящий праздник танца. Дивертисмент включает в себя лучшие номера современной и народно-сценической хореографии, представляя разнообразную палитру талантов. Зрители увидят работы известных хореографов и смогут насладиться исполнением юных артистов — учеников колледжа «ГрандБалет», которые подарят незабываемые моменты на сцене.

