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Киноафиша Гала-шоу Победителей «Идол-2025»

Спектакль Гала-шоу Победителей «Идол-2025»

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Фестиваль циркового искусства в Большом Московском цирке

С 17 по 20 июля 2025 года Большой Московский государственный цирк проведет Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2025». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей циркового искусства.

История фестиваля «ИДОЛ»

Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ» впервые был организован в 2013 году. С тех пор он зарекомендовал себя как один из самых престижных цирковых конкурсов в мире. Традиционно фестиваль проходит на арене Большого Московского цирка на проспекте Вернадского — крупнейшего цирка в Европе.

Фестиваль известен своим ярким стилем, который сочетает богатый колорит и историю русской культуры с современными направлениями индустрии шоу и развлечений.

О гала-шоу

Гала-шоу победителей «Идол-2025» соберет выдающихся артистов со всего мира, готовых продемонстрировать свои исключительные навыки и завоевать признание зрителей и жюри. Каждое выступление станет настоящим праздником искусства, где лучшие из лучших покажут свои достижения в цирковом мастерстве.

Современная площадка

Большой Московский цирк известен своим уникальным архитектурным решением и высоким уровнем технического оснащения. Зал вмещает более 3,300 зрителей и оборудован по последнему слову техники. Это позволяет создавать впечатляющие световые и звуковые эффекты, которые усиливают общее впечатление от каждого номера.

Разнообразие выступлений

Гала-шоу «Идол-2025» — это не только соревнование, но и возможность для зрителей увидеть самые яркие и запоминающиеся выступления. Артисты представят разнообразные номера, от акробатики до жонглирования, каждый из которых будет оцениваться по достоинству.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1000 ₽ 17:00 от 1000 ₽
27 июля
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1000 ₽
30 июля
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1300 ₽
2 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
3 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽
6 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
9 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
10 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽
13 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
19:00 от 1500 ₽
16 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽
17 августа
Большой Московский цирк Москва, просп. Вернадского, 7
13:00 от 1500 ₽

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