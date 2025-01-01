Спектакль Гала-попурри «Вокруг света» Коллекция хитов ведущих мюзиклов Театра

Гала-попурри в Театре на Мельникова

Мечтали увидеть все хиты театра на Мельникова за один вечер? Теперь это возможно! Представляем ваше грандиозное гала-попурри — музыкальное путешествие по самым ярким спектаклям, собранным в одну незабываемую программу.

Вас ждет настоящий калейдоскоп эмоций: от трогательной лирики «Нотр-Дама де Пари» до искрометного юмора «12 стульев», от ностальгической нежности «Девчат» до зажигательных ритмов «Грязных танцев». Вы услышите хиты из легендарного «Величайшего шоумена» и откровенные истории из «Секса в большом городе по-русски» — и это далеко не всё!

Искусство на сцене

Всё это — в исполнении звездной труппы театра, среди которых: Алексей Байков, Ксения Соколова, Максим Клестов, Ольга Петрова, Елена Зотова, Александр Луканичев, Константин Барышников, Наталия Колоскова, Анна Микульская, Евгений Петиш, Юрий Гончаров, Михаил Сидоренко и многие другие талантливые артисты.

Незабываемая атмосфера вечера

Особую магию вечеру придадут завораживающие хореографические номера от театра танца «Саботаж». Это больше, чем спектакль — это настоящий праздник, где переплетаются судьбы героев, музыкальные вселенные и театральные традиции.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события — билеты уже в продаже!

Создатели выступления

Режиссер: Анна Микульская

Хореограф: Рикардо До Рего

В ролях: Максим Клестов, Константин Барышников, Алексей Байков, Наталия Соколова, Ксения Колоскова, Владислав Кулыгин, Джульетта Минеева, Елизавета Шуляка, Ольга Петрова, Евгений Петиш, Александр Луканичев, Михаил Сидоренко, Юрий Гончаров, Елена Зотова и другие артисты театра на Мельникова.