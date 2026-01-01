Оповещения от Киноафиши

Гала-концерт звезд оперы
Постановка
Михайловский театр 6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерт в Михайловском театре в честь Сергея Лейферкуса

Михайловский театр готовит гала-концерт, приуроченный к юбилею легендарного певца Сергея Лейферкуса. Это событие посвящено 54-летию с момента его дебюта на сцене театра, который состоялся в 1972 году.

Сергей Лейферкус, оставивший яркий след в оперном искусстве, был ведущим солистом Михайловского театра до 1978 года. За это время он создал множество незабываемых образов, среди которых Дон Жуан, Марсель, Борис Годунов, Джанни Скикки и Барон Скарпиа. Эти роли стали эталонами для нескольких поколений певцов и зрителей.

Гала-концерт соберёт друзей и коллег артиста, создавая атмосферу настоящего семейного праздника. Поклонники оперы смогут насладиться мастерством как самого Сергея Лейферкуса, так и других исполнителей, которые выступят на сцене.

Это уникальное событие обещает стать важной вехой в театральной жизни, соединяя величие искусства с неподражаемым талантом Сергея Петровича. Не пропустите возможность стать частью этого праздника.

Апрель
14 апреля вторник
19:00
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
от 1500 ₽

