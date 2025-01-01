Спектакль Гала-концерт звезд оперы и балета

Грандиозный гала-концерт в Михайловском театре

С 10 по 13 сентября в Северной столице пройдет XI Санкт-Петербургский форум объединённых культур. Это значительное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу высокой культуры и искусства.

Открытие культурной программы

11 сентября культурную программу форума откроет гала-концерт на знаменитой сцене Михайловского театра. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей искусства.

Особый гость вечера

Специальной гостем вечера станет прима-балерина Большого театра и народная артистка России Светлана Захарова. Ее участие добавит особое очарование и величие этому незабываемому событию.

Участники концерта

Концерт соберет звёзд оперы и балета Михайловского театра, среди которых:

Анжелина Воронцова

Приска Цайзель

Анастасия Соболева

Виктор Лебедев

Эрнест Латыпов

Никита Четвериков

Олеся Петрова

Светлана Москаленко

Маргарита Шаповалова

Семён Антаков

Дамир Закиров

Карлен Манукян

Иван Гынгазов

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события! Гала-концерт обещает быть ярким и незабываемым.