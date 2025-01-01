Меню
Гала-концерт звезд оперы и балета
Киноафиша Гала-концерт звезд оперы и балета

Спектакль Гала-концерт звезд оперы и балета

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Грандиозный гала-концерт в Михайловском театре

С 10 по 13 сентября в Северной столице пройдет XI Санкт-Петербургский форум объединённых культур. Это значительное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу высокой культуры и искусства.

Открытие культурной программы

11 сентября культурную программу форума откроет гала-концерт на знаменитой сцене Михайловского театра. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей искусства.

Особый гость вечера

Специальной гостем вечера станет прима-балерина Большого театра и народная артистка России Светлана Захарова. Ее участие добавит особое очарование и величие этому незабываемому событию.

Участники концерта

Концерт соберет звёзд оперы и балета Михайловского театра, среди которых:

  • Анжелина Воронцова
  • Приска Цайзель
  • Анастасия Соболева
  • Виктор Лебедев
  • Эрнест Латыпов
  • Никита Четвериков
  • Олеся Петрова
  • Светлана Москаленко
  • Маргарита Шаповалова
  • Семён Антаков
  • Дамир Закиров
  • Карлен Манукян
  • Иван Гынгазов

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события! Гала-концерт обещает быть ярким и незабываемым.

