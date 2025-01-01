Спектакль Гала-концерт звезд оперы и балета

С 10 по 13 сентября в Северной столице пройдет XI Санкт-Петербургский форум объединённых культур. Это значительное событие обещает погрузить зрителей в атмосферу высокой культуры и искусства.
11 сентября культурную программу форума откроет гала-концерт на знаменитой сцене Михайловского театра. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей искусства.
Специальной гостем вечера станет прима-балерина Большого театра и народная артистка России Светлана Захарова. Ее участие добавит особое очарование и величие этому незабываемому событию.
Концерт соберет звёзд оперы и балета Михайловского театра, среди которых:
Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события! Гала-концерт обещает быть ярким и незабываемым.