Спектакль Гала-концерт звезд оперы и балета

Гала-концерт на сцене Михайловского театра

19 июня на сцене Михайловского театра состоится грандиозный гала-концерт в рамках культурной программы XXVIII Петербургского международного экономического форума. Это яркое событие объединит на одной сцене звёзд мировой оперной и балетной сцен.

Специальные гости вечера

Особое внимание в программе уделяется легендам мирового балета: Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг станут специальными гостями вечера. Их присутствие добавит концерту неповторимый шарм и уровень мастерства.

Звёзды Михайловского театра

В программе концерта также выступят выдающиеся исполнители Михайловского театра: Анжелина Воронцова, Приска Цайзель, Анастасия Соболева, Виктор Лебедев, Олеся Петрова, Светлана Москаленко, Маргарита Шаповалова, Сергей Кузьмин и Семён Антаков. Их номера, давно полюбившиеся публике, обещают стать настоящими жемчужинами вечера.

Друзья театра

Не обойдется и без участия блистательных друзей Михайловского театра: Иван Гынгазов, Бахтияр Адамжан и Айгерим Бекетаева также порадуют зрителей своими выступлениями.

Приходите на этот незабываемый гала-концерт, чтобы насладиться великолепием оперного и балетного искусства в исполнении лучших исполнителей!