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Гала-концерт звезд балета
Киноафиша Гала-концерт звезд балета

Спектакль Гала-концерт звезд балета

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Гала-концерт звезд мирового балета в Петербурге

Санкт-Петербург приглашает на уникальное событие – гала-концерт звезд мирового балета «Ирина – Марат – Гала». Этот вечер посвящен Году семьи и одной из самых блистательных пар в российском балете – Ирине Перрен и Марату Шемиунову. На сцену вместе с ними выйдут выдающиеся артисты, народные и заслуженные звезды балета, представляющие Мариинский и Михайловский театры.

В программе вечера

«Ирина – Марат – Гала» подарит зрителям уникальный шанс увидеть на одной сцене величайших танцовщиков современности. В программе — фрагменты из классических и современных балетов, неожиданные дуэты и номера, наполненные вдохновением и мастерством.

Среди участников:

  • Ирина Перрен — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра.
  • Марат Шемиунов — лауреат международных конкурсов, первый солист Михайловского театра.
  • Фарух Рузиматов — народный артист России, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, обладатель премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит».
  • Виктория Терешкина — народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра.
  • Иван Васильев — заслуженный артист России, приглашённый премьер Большого и Михайловского театров.
  • Роман Беляков — лауреат Молодёжной премии Санкт-Петербурга, первый солист Мариинского театра.

И это только часть имён, которые украсят этот вечер.

Организация и детали

Концерт проводится в рамках проекта «Театральный туризм Санкт-Петербурга», организованного Центром поддержки социально-культурных инициатив при поддержке Союза православных женщин Санкт-Петербурга.

Место, где рождается вдохновение

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников балетного искусства. Великолепная хореография, музыка и атмосфера сделают гала-концерт незабываемым. Не упустите шанс увидеть звёзд мирового уровня на одной сцене!

Фотографии

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