Спектакль Гала-концерт звезд балета

Санкт-Петербург приглашает на уникальное событие – гала-концерт звезд мирового балета «Ирина – Марат – Гала». Этот вечер посвящен Году семьи и одной из самых блистательных пар в российском балете – Ирине Перрен и Марату Шемиунову. На сцену вместе с ними выйдут выдающиеся артисты, народные и заслуженные звезды балета, представляющие Мариинский и Михайловский театры.
В программе вечера
«Ирина – Марат – Гала» подарит зрителям уникальный шанс увидеть на одной сцене величайших танцовщиков современности. В программе — фрагменты из классических и современных балетов, неожиданные дуэты и номера, наполненные вдохновением и мастерством.
Среди участников:
И это только часть имён, которые украсят этот вечер.
Организация и детали
Концерт проводится в рамках проекта «Театральный туризм Санкт-Петербурга», организованного Центром поддержки социально-культурных инициатив при поддержке Союза православных женщин Санкт-Петербурга.
Место, где рождается вдохновение
Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников балетного искусства. Великолепная хореография, музыка и атмосфера сделают гала-концерт незабываемым. Не упустите шанс увидеть звёзд мирового уровня на одной сцене!