Спектакль Гала-концерт звезд балета

Гала-концерт звезд мирового балета в Петербурге

Санкт-Петербург приглашает на уникальное событие – гала-концерт звезд мирового балета «Ирина – Марат – Гала». Этот вечер посвящен Году семьи и одной из самых блистательных пар в российском балете – Ирине Перрен и Марату Шемиунову. На сцену вместе с ними выйдут выдающиеся артисты, народные и заслуженные звезды балета, представляющие Мариинский и Михайловский театры.

В программе вечера

«Ирина – Марат – Гала» подарит зрителям уникальный шанс увидеть на одной сцене величайших танцовщиков современности. В программе — фрагменты из классических и современных балетов, неожиданные дуэты и номера, наполненные вдохновением и мастерством.

Среди участников:

Ирина Перрен — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра.

— заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра. Марат Шемиунов — лауреат международных конкурсов, первый солист Михайловского театра.

— лауреат международных конкурсов, первый солист Михайловского театра. Фарух Рузиматов — народный артист России, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, обладатель премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит».

— народный артист России, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета, обладатель премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит». Виктория Терешкина — народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра.

— народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра. Иван Васильев — заслуженный артист России, приглашённый премьер Большого и Михайловского театров.

— заслуженный артист России, приглашённый премьер Большого и Михайловского театров. Роман Беляков — лауреат Молодёжной премии Санкт-Петербурга, первый солист Мариинского театра.

И это только часть имён, которые украсят этот вечер.

Организация и детали

Концерт проводится в рамках проекта «Театральный туризм Санкт-Петербурга», организованного Центром поддержки социально-культурных инициатив при поддержке Союза православных женщин Санкт-Петербурга.

Место, где рождается вдохновение

Этот вечер обещает стать настоящим праздником для всех поклонников балетного искусства. Великолепная хореография, музыка и атмосфера сделают гала-концерт незабываемым. Не упустите шанс увидеть звёзд мирового уровня на одной сцене!