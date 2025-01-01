Спектакль Гала-концерт звезд балета

10 июня в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, состоится Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Искусство без границ». Это событие организовано некоммерческой организацией «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при содействии Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза Православных женщин Санкт-Петербурга.
Концерт посвящен легендарному артисту балета, народному артисту России Фаруху Рузиматову, который внес неоценимый вклад в развитие балетного искусства.
В состав Гала-концерта включены шедевры мировой балетной классики, хореографические миниатюры и другие яркие номера. На сцене выступят:
Продолжительность Гала-концерта составляет около 2 часов, включая 2 отделения по 50 минут и антракт на 20 минут. Возрастная категория мероприятия — 6+. Обратите внимание, что состав артистов может измениться.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера балетного искусства!