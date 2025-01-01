Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт звезд балета
Киноафиша Гала-концерт звезд балета

Спектакль Гала-концерт звезд балета

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Гала-концерт звезд мирового балета в Александринском театре

10 июня в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, состоится Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Искусство без границ». Это событие организовано некоммерческой организацией «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при содействии Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза Православных женщин Санкт-Петербурга.

В память о легенде

Концерт посвящен легендарному артисту балета, народному артисту России Фаруху Рузиматову, который внес неоценимый вклад в развитие балетного искусства.

Программа Гала-концерта

В состав Гала-концерта включены шедевры мировой балетной классики, хореографические миниатюры и другие яркие номера. На сцене выступят:

  • Фарух Рузиматов — народный артист России, премьер Мариинского театра до 2007 года, обладатель премий «Золотая маска» и «Золотой софит», художественный руководитель Михайловского театра (2007-2009) и Новосибирского театра оперы и балета «НОВАТ»;
  • Рената Шакирова — прима-балерина Мариинского театра, победительница проекта «Большой балет» (2016);
  • Никита Четвериков — лауреат международных конкурсов, премьер Михайловского театра;
  • Ирина Перрен — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра;
  • Марат Шемиунов — дипломант Международного конкурса, первый солист Михайловского театра;
  • и другие выдающиеся артисты.

Информация для зрителей

Продолжительность Гала-концерта составляет около 2 часов, включая 2 отделения по 50 минут и антракт на 20 минут. Возрастная категория мероприятия — 6+. Обратите внимание, что состав артистов может измениться.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера балетного искусства!

Фотографии

Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета Гала-концерт звезд балета
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше