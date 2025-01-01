Спектакль Гала-концерт звезд балета

Гала-концерт звезд мирового балета в Александринском театре

10 июня в 19:00 на сцене старейшего театра России, Александринского театра, состоится Гала-концерт звезд мирового балета в рамках фестиваля «Искусство без границ». Это событие организовано некоммерческой организацией «Центр поддержки социально-культурных инициатив» при содействии Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза Православных женщин Санкт-Петербурга.

В память о легенде

Концерт посвящен легендарному артисту балета, народному артисту России Фаруху Рузиматову, который внес неоценимый вклад в развитие балетного искусства.

Программа Гала-концерта

В состав Гала-концерта включены шедевры мировой балетной классики, хореографические миниатюры и другие яркие номера. На сцене выступят:

Фарух Рузиматов — народный артист России, премьер Мариинского театра до 2007 года, обладатель премий «Золотая маска» и «Золотой софит», художественный руководитель Михайловского театра (2007-2009) и Новосибирского театра оперы и балета «НОВАТ»;

Рената Шакирова — прима-балерина Мариинского театра, победительница проекта «Большой балет» (2016);

Никита Четвериков — лауреат международных конкурсов, премьер Михайловского театра;

Ирина Перрен — заслуженная артистка России, прима-балерина Михайловского театра;

Марат Шемиунов — дипломант Международного конкурса, первый солист Михайловского театра;

и другие выдающиеся артисты.

Информация для зрителей

Продолжительность Гала-концерта составляет около 2 часов, включая 2 отделения по 50 минут и антракт на 20 минут. Возрастная категория мероприятия — 6+. Обратите внимание, что состав артистов может измениться.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера балетного искусства!