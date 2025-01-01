Гала-концерт. Юные виртуозы фонда В. Спивакова

Гала-концерт XX Международного фестиваля «Москва встречает друзей»

Департамент культуры города Москвы и Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова приглашают вас на концерт участников XX Международного фестиваля «Москва встречает друзей». Ведущими этого удивительного события станут юные музыканты из разных уголков России и Беларуси, которые продемонстрируют свои таланты на великолепной сцене собора на Малой Грузинской.

Исполнители и программа

В гала-концерте примут участие:

Хор мальчиков и юношей «Пересвет» (Омск)

Елизавета Бородаева (орган, Москва)

Александр Каневский (гитара, Москва)

Алиса Локтева (гобой, Москва)

Арина Солхейм (виолончель, Норвегия)

Гагик Манукян (дудук, Тверь)

Евгения Шубина (флейта, Химки)

Мелания Коломийцева (гусли звончатые, Петрово-Дальнее)

Ксения Курлович (арфа, Беларусь)

Никита Каминский (вокал, Санкт-Петербург)

Юлия Гордиенко (валторна, Екатеринбург)

Ян Шомов (флейта, Беларусь)

Программа включает произведения таких композиторов, как:

Ж. Ален

И. С. Бах

А. Барриос

А. Вивальди

Л. Вьерн

Р. Глиэр

Дж. Каччини

Комитас

Д. Чимароза

Орган и эмоциональное звучание

Величественное звучание соборного органа станет связующим звеном в этой программе, объединяя тембровое богатство и эмоциональную палитру произведений. Молодые виртуозы порадуют публику мастерством игры на различных инструментах, включая флейту, валторну, виолончель, дудук, гусли и арфу, а также вокальными и хоровыми номерами.

Организация события

Гала-концерт представит лауреат премии Правительства Москвы Дмитрий Бородаев. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный деятель искусств России Пётр Гулько, а директор фестиваля — заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ширман. Этот концерт ставит цель не только развлекать, но и поддерживать юные таланты, которые так важны для будущего музыки.

Не упустите возможность насладиться великолепием классической музыки и поддержать талантливых исполнителей!