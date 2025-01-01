Гала-концерт. Юные виртуозы фонда В. Спивакова

Департамент культуры города Москвы и Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова приглашают вас на концерт участников XX Международного фестиваля «Москва встречает друзей». Ведущими этого удивительного события станут юные музыканты из разных уголков России и Беларуси, которые продемонстрируют свои таланты на великолепной сцене собора на Малой Грузинской.
В гала-концерте примут участие:
Программа включает произведения таких композиторов, как:
Величественное звучание соборного органа станет связующим звеном в этой программе, объединяя тембровое богатство и эмоциональную палитру произведений. Молодые виртуозы порадуют публику мастерством игры на различных инструментах, включая флейту, валторну, виолончель, дудук, гусли и арфу, а также вокальными и хоровыми номерами.
Гала-концерт представит лауреат премии Правительства Москвы Дмитрий Бородаев. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный деятель искусств России Пётр Гулько, а директор фестиваля — заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ширман. Этот концерт ставит цель не только развлекать, но и поддерживать юные таланты, которые так важны для будущего музыки.
Не упустите возможность насладиться великолепием классической музыки и поддержать талантливых исполнителей!