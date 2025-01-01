Меню
Гала-концерт. Юные виртуозы фонда В. Спивакова
Билеты от 700₽
Гала-концерт. Юные виртуозы фонда В. Спивакова

Гала-концерт. Юные виртуозы фонда В. Спивакова

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт XX Международного фестиваля «Москва встречает друзей»

Департамент культуры города Москвы и Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова приглашают вас на концерт участников XX Международного фестиваля «Москва встречает друзей». Ведущими этого удивительного события станут юные музыканты из разных уголков России и Беларуси, которые продемонстрируют свои таланты на великолепной сцене собора на Малой Грузинской.

Исполнители и программа

В гала-концерте примут участие:

  • Хор мальчиков и юношей «Пересвет» (Омск)
  • Елизавета Бородаева (орган, Москва)
  • Александр Каневский (гитара, Москва)
  • Алиса Локтева (гобой, Москва)
  • Арина Солхейм (виолончель, Норвегия)
  • Гагик Манукян (дудук, Тверь)
  • Евгения Шубина (флейта, Химки)
  • Мелания Коломийцева (гусли звончатые, Петрово-Дальнее)
  • Ксения Курлович (арфа, Беларусь)
  • Никита Каминский (вокал, Санкт-Петербург)
  • Юлия Гордиенко (валторна, Екатеринбург)
  • Ян Шомов (флейта, Беларусь)

Программа включает произведения таких композиторов, как:

  • Ж. Ален
  • И. С. Бах
  • А. Барриос
  • А. Вивальди
  • Л. Вьерн
  • Р. Глиэр
  • Дж. Каччини
  • Комитас
  • Д. Чимароза

Орган и эмоциональное звучание

Величественное звучание соборного органа станет связующим звеном в этой программе, объединяя тембровое богатство и эмоциональную палитру произведений. Молодые виртуозы порадуют публику мастерством игры на различных инструментах, включая флейту, валторну, виолончель, дудук, гусли и арфу, а также вокальными и хоровыми номерами.

Организация события

Гала-концерт представит лауреат премии Правительства Москвы Дмитрий Бородаев. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный деятель искусств России Пётр Гулько, а директор фестиваля — заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ширман. Этот концерт ставит цель не только развлекать, но и поддерживать юные таланты, которые так важны для будущего музыки.

Не упустите возможность насладиться великолепием классической музыки и поддержать талантливых исполнителей!

6 октября
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
15:00 от 700 ₽

