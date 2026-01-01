Спектакль Гала-концерт XXI Международного вокального конкурса-фестиваля студентов творческих вузов «Поющая маска» им. Андрея Петрова.

Фестиваль «Поющая маска» в Учебном театре «На Моховой»

В Учебном театре «На Моховой» пройдет конкурс-фестиваль «Поющая маска». Этот фестиваль начался как ежегодный вокальный конкурс студентов Театральной академии, а с 2006 года стал международным. В нем участвуют представители ведущих театральных школ России и мира, включая Германию, Италию, Китай, Польшу, США, Францию и Шотландию.

Победителей определяет жюри, составленное из педагогов РГИСИ, артистов и режиссёров Санкт-Петербурга, а также именитых деятелей культуры. Председатель жюри — народный артист РФ Юрий Александров, художественный руководитель театра «Санкт-Петербургъ Опера».

История фестиваля

Участники и жюри

В фестивале традиционно участвуют представители ведущих театральных школ, включая вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ярославля и Новосибирска. В разные годы международная программа привлекала студентов лучших театральных школ из Германии, Италии, Китая, Польши, США, Франции, Шотландии и других стран.

Мероприятия в рамках фестиваля

В рамках фестиваля также пройдут круглые столы, научные конференции и мастер-классы на темы, связанные с жанром актерской песни. Опытные педагоги и артисты ведущих театров северной столицы будут делиться своими знаниями и навыками.

Номинации фестиваля 2026 года

В этом году конкурс-фестиваль пройдет с 18 по 21 апреля 2026 года. Номинации 2026 года будут включать:

Ансамблевые номинации:

«Вокальный ансамбль» (крупная форма — более 12 человек)

«Вокальный ансамбль» (малая форма — до 12 человек)

Сольные номинации:

«Актерская песня/ Шансон»

«Классическая ария/ Мюзикл»

«Джаз»

«Эстрадная песня»

«Песни театра и кино»

Смешанные номинации (сольные и ансамблевые номера):