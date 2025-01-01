Гала-концерт XII фестиваля «Детский Триумф джаза»

XII Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза»

В 2025 году в рамках XXV Международного фестиваля «Триумф джаза» состоится XII Международный фестиваль-конкурс «Детский Триумф джаза». В этом году смотр соберёт в Москве юных джазменов из России и стран зарубежья.

История фестиваля

«Детский Триумф джаза» был создан по инициативе Народного артиста России Игоря Бутмана. Фестиваль имеет цель содействовать развитию отечественного джазового искусства, объединять молодых музыкантов и предоставлять возможность юным талантам выступить на одной сцене со знаменитыми российскими джазменами.

Организация

Художественный руководитель Международного фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза» — Павел Овчинников. К участию в фестивале приглашаются студенты и учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств и музыкальных училищ и колледжей в возрасте от 7 до 17 лет.

Номинации конкурса

Конкурс проходит в двух номинациях:

Сольное исполнительство : саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, контрабас, бас-гитара, ударные инструменты (включая вибрафон и перкуссию), джазовый вокал;

: саксофон, флейта, кларнет, труба, тромбон, фортепиано, клавишные, гитара, контрабас, бас-гитара, ударные инструменты (включая вибрафон и перкуссию), джазовый вокал; Ансамбли и оркестры: инструментальные и вокальные ансамбли, биг-бэнды, духовые оркестры учащихся и студентов.

Гала-концерт

Гала-концерт XII фестиваля-конкурса «Детский Триумф джаза» состоится в Театральном зале Московского международного Дома музыки. Обратите внимание, что программа может изменяться.