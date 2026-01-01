Гала-концерт Вокального департамента Академии фестиваля

Гала-концерт вокального департамента Международной музыкальной академии

Гала-концерт вокального департамента Международной музыкальной академии Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи обещает быть ярким и насыщенным событием для любителей вокального искусства. На одной сцене выступят талантливые молодые вокалисты, которые представят зрителям свои лучшие номера.

В программе концерта предусмотрены как сольные, так и дуэтные выступления. Это позволит слушателям оценить не только индивидуальное мастерство исполнителей, но и их взаимодействие друг с другом, демонстрируя разнообразие вокальных стилей и техник.

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и поддержать начинающих артистов, которые могут стать настоящими звездами театральной и музыкальной сцены в будущем.