Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт Вокального департамента Академии фестиваля
Киноафиша Гала-концерт Вокального департамента Академии фестиваля

Гала-концерт Вокального департамента Академии фестиваля

6+
Возраст 6+

О концерте

Гала-концерт вокального департамента Международной музыкальной академии

Гала-концерт вокального департамента Международной музыкальной академии Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи обещает быть ярким и насыщенным событием для любителей вокального искусства. На одной сцене выступят талантливые молодые вокалисты, которые представят зрителям свои лучшие номера.

В программе концерта предусмотрены как сольные, так и дуэтные выступления. Это позволит слушателям оценить не только индивидуальное мастерство исполнителей, но и их взаимодействие друг с другом, демонстрируя разнообразие вокальных стилей и техник.

Не упустите возможность насладиться великолепным исполнением и поддержать начинающих артистов, которые могут стать настоящими звездами театральной и музыкальной сцены в будущем.

Купить билет на концерт Гала-концерт Вокального департамента Академии фестиваля

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
17:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32

В ближайшие дни

Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
17 апреля в 17:30 Khosta Spot
от 1500 ₽
Cool Jazz Trio. Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
18+
Джаз
Cool Jazz Trio. Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
21 апреля в 21:00 В вине
от 1500 ₽
Пицца
12+
Поп
Пицца
11 марта в 19:00 Зимний театр
от 3400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше