Гала-концерт VI Международного музыкального фестиваля «Gnessin Air на Знаменке»

Сводный симфонический оркестр XI «Московской международной Летней школы в Гнесинке» под руководством заслуженного деятеля искусств России Михаила Хохлова обещает стать ярким событием фестиваля «GNESSIN AIR на Знаменке». Это уникальное событие объединит музыкантов разных поколений и стилей, предоставляя участникам редкую возможность представить свои таланты на одной сцене с мастерами.
На сцене выступят известные солисты: заслуженный артист России, первая скрипка и солист камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин, трубач Кирилл Солдатов, лауреат международных конкурсов, а также тубист Фёдор Шагов, обладатель II премии и серебряной медали XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Гала-концерт будет насыщен разнообразной музыкой, в которой танцевальная стихия раскроется в неповторимых национальных и оркестровых оттенках.
В программе произведения, где энергия и мелодия создают неповторимую атмосферу. Завершат концерт «Славянские танцы» Дворжака, в которых народно-танцевальная основа соединяется с симфоническим размахом и мелодической выразительностью.
Шестой международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке» пройдет в центре Москвы. Традиционный формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» продолжит радовать зрителей дневными, вечерними и ночными концертами с участием лучших музыкантов страны и зарубежья, охватывающими классику, джаз, современную и старинную музыку.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.