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Гала-концерт VI Международного музыкального фестиваля «Gnessin Air на Знаменке»
Билеты от 4000₽
Киноафиша Гала-концерт VI Международного музыкального фестиваля «Gnessin Air на Знаменке»

Гала-концерт VI Международного музыкального фестиваля «Gnessin Air на Знаменке»

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте

Гала-концерт Сводного симфонического оркестра XI «Московской международной Летней школы в Гнесинке»

Сводный симфонический оркестр XI «Московской международной Летней школы в Гнесинке» под руководством заслуженного деятеля искусств России Михаила Хохлова обещает стать ярким событием фестиваля «GNESSIN AIR на Знаменке». Это уникальное событие объединит музыкантов разных поколений и стилей, предоставляя участникам редкую возможность представить свои таланты на одной сцене с мастерами.

Заслуженные солисты

На сцене выступят известные солисты: заслуженный артист России, первая скрипка и солист камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин, трубач Кирилл Солдатов, лауреат международных конкурсов, а также тубист Фёдор Шагов, обладатель II премии и серебряной медали XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Программа концерта

Гала-концерт будет насыщен разнообразной музыкой, в которой танцевальная стихия раскроется в неповторимых национальных и оркестровых оттенках.

  • А. Хинастера: Сюита из балета «Эстансия»
  • А. Шнитке: Танго из оперы «Жизнь с идиотом»
  • Р. Глиэр: Концерт для валторны с оркестром си-бемоль мажор (переложение для флюгельгорна)
  • Э. Крозá: Восточные народные танцы для тубы и струнного оркестра
  • А. Дворжак: Славянские танцы: соч. 72 № 2, ми минор; соч. 72 № 7, до мажор; соч. 46 № 8, соль минор

В программе произведения, где энергия и мелодия создают неповторимую атмосферу. Завершат концерт «Славянские танцы» Дворжака, в которых народно-танцевальная основа соединяется с симфоническим размахом и мелодической выразительностью.

О фестивале

Шестой международный музыкальный фестиваль «GNESSIN AIR на Знаменке» пройдет в центре Москвы. Традиционный формат фестиваля «11 дней музыки нон-стоп» продолжит радовать зрителей дневными, вечерними и ночными концертами с участием лучших музыкантов страны и зарубежья, охватывающими классику, джаз, современную и старинную музыку.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Гала-концерт VI Международного музыкального фестиваля «Gnessin Air на Знаменке»

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Август
16 августа воскресенье
20:00
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
от 4000 ₽

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