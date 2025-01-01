Гала-концерт в Международный день джаза в Санкт-Петербурге

Каждый год 30 апреля более 190 стран отмечают Международный день джаза, учрежденный в 2011 году странами-членами ЮНЕСКО. Этот праздник стал символом единства и культурного обмена, и только один город из этих стран получает звание главного организатора.

Санкт-Петербург имеет честь стать городом-организатором Международного дня джаза в 2018 году. Перед этим мероприятие проходило в Гаване и Вашингтоне. Уникальные вклады нашего города в развитие джазовой музыки стали причиной выбора именно Санкт-Петербурга.

Значение праздника

Цель Международного дня джаза — повысить информированность общественности о джазе как о силе, способствующей миру, единству и диалогу. Открытие первого ежегодного Дня джаза состоялось в Париже под руководством Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и Посла Доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока.

Что ожидать от гала-концерта

На гала-концерте в Санкт-Петербурге выступят талантливые музыканты, которые подарят зрителям незабываемые ощущения и атмосферу джаза. Это отличный способ ощутить дух единства и культурного богатства, которое приносит эта музыка.

Не упустите возможность насладиться настоящим джазовым праздником в сердце Северной столицы!