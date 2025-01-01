Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт в Международный день джаза
Киноафиша Гала-концерт в Международный день джаза

Гала-концерт в Международный день джаза

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гала-концерт в Международный день джаза в Санкт-Петербурге

Каждый год 30 апреля более 190 стран отмечают Международный день джаза, учрежденный в 2011 году странами-членами ЮНЕСКО. Этот праздник стал символом единства и культурного обмена, и только один город из этих стран получает звание главного организатора.

Санкт-Петербург имеет честь стать городом-организатором Международного дня джаза в 2018 году. Перед этим мероприятие проходило в Гаване и Вашингтоне. Уникальные вклады нашего города в развитие джазовой музыки стали причиной выбора именно Санкт-Петербурга.

Значение праздника

Цель Международного дня джаза — повысить информированность общественности о джазе как о силе, способствующей миру, единству и диалогу. Открытие первого ежегодного Дня джаза состоялось в Париже под руководством Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой и Посла Доброй воли ЮНЕСКО Херби Хэнкока.

Что ожидать от гала-концерта

На гала-концерте в Санкт-Петербурге выступят талантливые музыканты, которые подарят зрителям незабываемые ощущения и атмосферу джаза. Это отличный способ ощутить дух единства и культурного богатства, которое приносит эта музыка.

Не упустите возможность насладиться настоящим джазовым праздником в сердце Северной столицы!

Купить билет на концерт Гала-концерт в Международный день джаза

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
30 октября четверг
19:00
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27

В ближайшие дни

Французский шарм на берегах Невы
0+
Классическая музыка Французский шансон Неоклассика
Французский шарм на берегах Невы
29 ноября в 15:00 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс
6+
Мастер-класс
Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс
31 октября в 19:00 Tillander
от 3800 ₽
Орган при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган при Свечах
1 ноября в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше