Спектакль Гала-концерт традиционного кукольного искусства

Янчжоуский научно-исследовательский институт кукольного искусства из провинции Цзянсу, Китайская Народная Республика, представляет уникальную программу, в которой оживают традиционные виды китайского искусства. Артисты института готовы порадовать зрителей разнообразными представлениями с перчаточными куклами.
В рамках программы зрители увидят такие номера, как:
Кроме того, программа включает еще двенадцать захватывающих номеров с куклами на сцене, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.
Художниками данного спектакля являются Лян Суронг и его команда, которые с любовью и мастерством воссоздают красоту традиционного кукольного искусства. Продолжительность представления составляет всего 1 час, что делает его идеальным для семейного просмотра.
Спектакль будет сопровождаться переводом, что позволит каждому зрителю насладиться глубоким смыслом и художественной выразительностью представлений. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир китайского искусства с Янчжоуским институтом кукольного искусства!