Спектакль Гала-концерт традиционного кукольного искусства

Волшебство кукольного искусства от Янчжоуского института

Янчжоуский научно-исследовательский институт кукольного искусства из провинции Цзянсу, Китайская Народная Республика, представляет уникальную программу, в которой оживают традиционные виды китайского искусства. Артисты института готовы порадовать зрителей разнообразными представлениями с перчаточными куклами.

Программа спектакля

В рамках программы зрители увидят такие номера, как:

«Желаю вам удачи»

«Веера и рифмы»

«Прогулка по саду»

«Ночной бал во дворце Тан»

«Жонглирование бусами Будды»

«Каллиграфия и живопись»

«Свиток красоты»

«Полет в небо вокруг Луны»

«Зять императрицы»

«Стремление к красоте»

«Поющий Янчжоу в дыму и дожде»

Кроме того, программа включает еще двенадцать захватывающих номеров с куклами на сцене, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.

Художники и продолжительность

Художниками данного спектакля являются Лян Суронг и его команда, которые с любовью и мастерством воссоздают красоту традиционного кукольного искусства. Продолжительность представления составляет всего 1 час, что делает его идеальным для семейного просмотра.

Дополнительная информация

Спектакль будет сопровождаться переводом, что позволит каждому зрителю насладиться глубоким смыслом и художественной выразительностью представлений. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир китайского искусства с Янчжоуским институтом кукольного искусства!