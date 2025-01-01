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Гала-концерт традиционного кукольного искусства
Билеты от 800₽
Киноафиша Гала-концерт традиционного кукольного искусства

Спектакль Гала-концерт традиционного кукольного искусства

Постановка
Театр кукол им. Образцова 0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Волшебство кукольного искусства от Янчжоуского института

Янчжоуский научно-исследовательский институт кукольного искусства из провинции Цзянсу, Китайская Народная Республика, представляет уникальную программу, в которой оживают традиционные виды китайского искусства. Артисты института готовы порадовать зрителей разнообразными представлениями с перчаточными куклами.

Программа спектакля

В рамках программы зрители увидят такие номера, как:

  • «Желаю вам удачи»
  • «Веера и рифмы»
  • «Прогулка по саду»
  • «Ночной бал во дворце Тан»
  • «Жонглирование бусами Будды»
  • «Каллиграфия и живопись»
  • «Свиток красоты»
  • «Полет в небо вокруг Луны»
  • «Зять императрицы»
  • «Стремление к красоте»
  • «Поющий Янчжоу в дыму и дожде»

Кроме того, программа включает еще двенадцать захватывающих номеров с куклами на сцене, которые обязательно оставят незабываемые впечатления.

Художники и продолжительность

Художниками данного спектакля являются Лян Суронг и его команда, которые с любовью и мастерством воссоздают красоту традиционного кукольного искусства. Продолжительность представления составляет всего 1 час, что делает его идеальным для семейного просмотра.

Дополнительная информация

Спектакль будет сопровождаться переводом, что позволит каждому зрителю насладиться глубоким смыслом и художественной выразительностью представлений. Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир китайского искусства с Янчжоуским институтом кукольного искусства!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
15:00 от 800 ₽

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