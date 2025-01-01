Меню
Гала-концерт победителей конкурса «Нано-опера»
Билеты от 500₽
Гала-концерт победителей конкурса «Нано-опера»

Гала-концерт победителей конкурса «Нано-опера»

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте

Гала-концерт Шестого Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»

Конкурс «Нано-Опера» был основан в 2013 году и за свое существование стал значимым культурным событием европейского масштаба. Он притягивает выдающихся театральных деятелей и талантливую молодежь. Как отметил автор идеи и председатель жюри конкурса, генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бертман: Горжусь, что Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» открыл миру уже ставших знаменитыми режиссеров. Они работают в самых разных театрах России и создают спектакли, которые становятся яркими событиями и неизменно притягивают зрителей.

Условия конкурса

Конкурс предлагает уникальные условия, максимально приближенные к современному постановочному процессу. Участники работают с артистами театра «Геликон-опера» над созданием арии (I тур), дуэта (II тур) и массовой сцены (III тур). Сценические миниатюры рождаются на глазах у зрителей «с чистого листа», что создаёт атмосферу настоящего творческого эксперимента.

Программа гала-концерта

На гала-концерте будут представлены лучшие номера, созданные в рамках конкурсных состязаний. Зрители станут свидетелями полноценного сценического воплощения конкурсных работ: все будет по-настоящему, с оркестром, дирижером и живой публикой. Это возможность увидеть, как молодые талантливые режиссеры реализуют свои идеи на сцене!

Май
22 мая пятница
19:00
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
от 500 ₽

