Гала-концерт победителей конкурса «Нано-опера»

Гала-концерт Шестого Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»

Конкурс «Нано-Опера» был основан в 2013 году и за свое существование стал значимым культурным событием европейского масштаба. Он притягивает выдающихся театральных деятелей и талантливую молодежь. Как отметил автор идеи и председатель жюри конкурса, генеральный директор и художественный руководитель театра «Геликон-опера», народный артист России Дмитрий Бертман: Горжусь, что Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» открыл миру уже ставших знаменитыми режиссеров. Они работают в самых разных театрах России и создают спектакли, которые становятся яркими событиями и неизменно притягивают зрителей.

Условия конкурса

Конкурс предлагает уникальные условия, максимально приближенные к современному постановочному процессу. Участники работают с артистами театра «Геликон-опера» над созданием арии (I тур), дуэта (II тур) и массовой сцены (III тур). Сценические миниатюры рождаются на глазах у зрителей «с чистого листа», что создаёт атмосферу настоящего творческого эксперимента.

Программа гала-концерта

На гала-концерте будут представлены лучшие номера, созданные в рамках конкурсных состязаний. Зрители станут свидетелями полноценного сценического воплощения конкурсных работ: все будет по-настоящему, с оркестром, дирижером и живой публикой. Это возможность увидеть, как молодые талантливые режиссеры реализуют свои идеи на сцене!