Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гала-концерт Пермской оперы
Киноафиша Гала-концерт Пермской оперы

Гала-концерт Пермской оперы

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Владимир Ткаченко (дирижер) Петр Белякин (дирижер)

Купить билет на концерт Гала-концерт Пермской оперы

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 400 ₽

В ближайшие дни

Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
1 ноября в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Ravanna
16+
Рок
Ravanna
4 октября в 19:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1800 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
18 октября в 19:30 Руки вверх!
от 790 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше