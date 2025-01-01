Меню
Гала-концерт «Ойнайли достлар»
Киноафиша Гала-концерт «Ойнайли достлар»

Гала-концерт «Ойнайли достлар»

О концерте

Гала-концерт “Ойнайли, достлар!” в Алматы

Продюсерский центр Artur Production с гордостью представляет новый фееричный проект – концерт “Ойнайли, достлар!” Этот грандиозный гала-концерт обещает зрителям уникальное сочетание талантливых исполнителей и захватывающих музыкальных номеров.

Звезды на одной сцене

В концерте примут участие выдающиеся артисты из уйгурской и казахской культур. Их выступления наполнят сцену энергией и эмоциями, а яркие костюмы и традиционные мелодии создадут незабываемую атмосферу.

Неповторимый вечер в Алматы

Местом проведения концерта станет Almaty Arena - одно из самых известных и масштабных мест в Алматы, которое готово принять зрителей. Ожидается, что наполненная до отказа арена станет свидетелем настоящего музыкального праздника.

Не пропустите!

Концерт состоится 21 декабря 2025 года, начало в 19:30. Это замечательную возможность увидеть и услышать уникальные таланты, активно развивающие и популяризирующие свою культуру. Не упустите шанс стать частью этого великолепного события!

Купить билет на концерт Гала-концерт «Ойнайли достлар»

Декабрь
21 декабря воскресенье
19:30
Almaty Arena г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Нуркент, д. 7
от 7000 ₽

