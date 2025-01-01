Спектакль Гала-концерт номинантов Приза Бенуа де ла Данс-2025 и награждение победителей

Меню
Гала-концерт номинантов Приза Бенуа де ла Данс-2025 и награждение победителей
16+
О концерте/спектакле

Международный Фестиваль «Бенуа де ла Данс»: Главное балетное событие в Москве

Международный фестиваль «Бенуа де ла Данс» — это не просто награда, а целое событие для любителей балета. Каждый год он собирает внимание мировой прессы, которая следит за церемонией вручения «балетного Оскара». Эта награда вручается за наиболее заметные хореографические работы, созданные в прошлом году.

Гала-концерт на Исторической сцене Большого театра

Церемония награждения завершается гала-концертом, который стартует сразу после объявления имен новых лауреатов. На сцене Большого театра выступят солисты ведущих театров:

  • Большого театра
  • Мариинского театра
  • Михайловского театра
  • Новосибирского академического театра оперы и балета
  • Парижской национальной оперы
  • CCN Tours (Франция)
  • Компании «CAPE BALLET AFRICA» (Южноафриканская Республика)
  • Театра оперы и балета Республики Коми
  • Шанхайского балета (Китай)
  • Астана Балет (Казахстан)

Жюри и Поддержка

Председателем жюри является звезда мирового балета Светлана Захарова, а президентом — выдающийся хореограф Юрий Григорович. В состав жюри входят:

  • Ерлан Андогулов — танцовщик, основатель Международного фестиваля танца «Ballet Globe International Dance Festival» (Казахстан)
  • Жан Гизерикс — танцовщик, педагог, хореограф, Этуаль Парижской Оперы (Франция)
  • Синь Лили — балерина, педагог, художественный руководитель Шанхайского балета (Китай)
  • Эстер Насссер — танцовщица, педагог, художественный руководитель Joburg Ballet (Южноафриканская Республика)
  • Фарух Рузиматов — премьер балета Мариинского театра, лауреат Приза «Бенуа де ла Данс» (Россия)
  • Андриан Фадеев — премьер Мариинского театра, художественный руководитель театра балета имени Л. Якобсона (Россия)

Возрастная Категория и Поддержка

Фестиваль предназначен для зрителей старше 16 лет. Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Исполнители
Фарух Рузиматов
