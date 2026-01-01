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Гала-концерт Национальной детской премии «Главные герои». Возможна телесъемка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Гала-концерт Национальной детской премии «Главные герои». Возможна телесъемка

Гала-концерт Национальной детской премии «Главные герои». Возможна телесъемка

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Билеты от 2000₽

О концерте

Гала-концерт Национальной детской премии «Главные герои» в Кремлевском дворце

В Государственном Кремлёвском Дворце в Москве состоится гала-концерт Национальной детской премии «Главные герои». Это событие обещает стать настоящим праздником с участием различных исполнителей и ярких номеров. Концерт может быть записан для телевизионного показа, что добавляет к его значимости.

Праздник для всей семьи

Гала-концерт, посвящённый 15-летию телеканала «Карусель», будет наполнен весельем и радостью. Мероприятие начнётся ещё до начала концерта: в фойе гостей встретят любимые мультгерои, которые подарят море позитивных эмоций и яркие воспоминания. Аквагрим и множество активностей помогут создать чудесную атмосферу перед главным событием.

Творческое шествие артистов

На сцене соберутся популярные артисты и звездные блогеры. Зрители смогут услышать множество любимых песен из мультфильмов и насладиться живыми выступлениями ведущих телеканала «Карусель». Кроме того, вы узнаете имена победителей детской премии «Главные герои – 2025»!

Безудержное веселье

Это событие обещает больше юмора и драйва, чем когда-либо! Не пропустите главное событие юбилейного года, ведь это не просто концерт, а настоящий праздник, который объединяет маленьких зрителей и их родителей.

Купить билет на концерт Гала-концерт Национальной детской премии «Главные герои». Возможна телесъемка

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Октябрь
29 октября четверг
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 2000 ₽

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