Гала-концерт конкурса профессиональных молодежных ансамблей «На грани времен»
О концерте/спектакле

Гала-концерт Всероссийского конкурса профессиональных молодежных ансамблей в Капелле

15 сентября на сцене Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга состоится уникальный Гала-концерт, который подведет итоги Всероссийского конкурса профессиональных молодежных ансамблей. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником музыки и творчества.

Таланты на одной сцене

На одной сцене соберутся победители конкурса — талантливые коллективы молодых музыкантов, творящие в различных жанрах. Их творчество будет дополнено участием мэтров отечественной музыкальной культуры, которые составляют жюри конкурса. Каждый из выдающихся музыкантов — Даниил Крамер, Михаил Дзюдзе, Сергей Полтавский, Владимир Волков и Сергей Старостин — выберет себе коллектив для подготовки особого номера в финале концерта.

Неповторимые коллаборации

Гала-концерт станет площадкой для неожиданных творческих коллабораций. Синтез мастерства и дерзкой энергии молодости создаст уникальные музыкальные моменты, которые зрители запомнят надолго. Новые коллективы, открывшиеся благодаря этому конкурсу, получат возможность продемонстрировать свои таланты и привлечь внимание публики.

Незабываемое событие

Это в полном смысле слова незабываемое и неповторимое событие стало символом поддержки молодых музыкантов, готовых удивлять и вдохновлять. Приходите, чтобы стать свидетелями этого магического вечера!

Санкт-Петербург, 15 сентября
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 350 ₽

