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Гала-концерт к юбилею Майи Плисецкой
Билеты от 1500₽
Киноафиша Гала-концерт к юбилею Майи Плисецкой

Гала-концерт к юбилею Майи Плисецкой

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт к юбилею Майи Плисецкой в Москве

19 ноября 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающейся балерины Майи Плисецкой. Это событие станет значимым моментом в культурной жизни страны и привлечет внимание любителей балета и театра.

О Майе Плисецкой

Майя Плисецкая — одна из самых ярких фигур в истории балета. Ее карьера охватила более пятидесяти лет, и она оставила неизгладимый след в искусстве. Плисецкая была не только великолепной танцовщицей, но и талантливой хореографией, актрисой и культурным деятелем. Ее уникальный стиль и артистизм покорили сердца зрителей по всему миру.

Программа концерта

На гала-концерте будут представлены лучшие номера из репертуара Плисецкой, а также выступления известных балетных трупп. Участие в концерте примут ведущие артисты балета, которые почтят память великой мастерицы.

Интересные факты

  • Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве.
  • Она была первой балериной, получившей звание Народной артистки СССР в 1960 году.
  • Плисецкая выступала на самых знаменитых сценах мира, включая Ла Скала и Ковент-Гарден.

Приглашаем на праздник искусства

Не упустите возможность стать частью этого исторического события. Гала-концерт в честь Майи Плисецкой — это не только дань уважения великой балерине, но и шанс насладиться великолепием балетного искусства. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1500 ₽

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