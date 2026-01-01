Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова

Гала-концерт IV Международного детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова в ЦДРИ

В рамках IV Международного детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова пройдет Гала-концерт, который состоится в Большом зале Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) в Москве. Мероприятие объединяет лучшие выступления лауреатов и дипломантов конкурса, а также включает торжественную церемонию награждения победителей.

Конкурс, посвящённый знаменитому советскому конферансье и режиссёру Борису Сергеевичу Брунову, направлен на выявление и поддержку молодых талантов в возрасте от 6 до 18 лет. Участники имеют возможность проявить себя в четырех ключевых эстрадных номинациях:

Номинации конкурса

Вокал: эстрадное пение

эстрадное пение Танец: хореографические номера

хореографические номера Речевой жанр: конферанс и чтецкое мастерство

конферанс и чтецкое мастерство Оригинальные и эстрадно-цирковые номера: выступления, которыми можно удивить зрителей

Не пропустите шанс стать частью этого яркого события, которое демонстрирует лучшие молодые таланты нашей страны!