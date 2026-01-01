Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова

В рамках IV Международного детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова пройдет Гала-концерт, который состоится в Большом зале Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) в Москве. Мероприятие объединяет лучшие выступления лауреатов и дипломантов конкурса, а также включает торжественную церемонию награждения победителей.
Конкурс, посвящённый знаменитому советскому конферансье и режиссёру Борису Сергеевичу Брунову, направлен на выявление и поддержку молодых талантов в возрасте от 6 до 18 лет. Участники имеют возможность проявить себя в четырех ключевых эстрадных номинациях:
Не пропустите шанс стать частью этого яркого события, которое демонстрирует лучшие молодые таланты нашей страны!