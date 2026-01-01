Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова
Билеты от 350₽
Киноафиша Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова

Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова

16+
Возраст 16+
Билеты от 350₽

О концерте

Гала-концерт IV Международного детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова в ЦДРИ

В рамках IV Международного детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова пройдет Гала-концерт, который состоится в Большом зале Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) в Москве. Мероприятие объединяет лучшие выступления лауреатов и дипломантов конкурса, а также включает торжественную церемонию награждения победителей.

Конкурс, посвящённый знаменитому советскому конферансье и режиссёру Борису Сергеевичу Брунову, направлен на выявление и поддержку молодых талантов в возрасте от 6 до 18 лет. Участники имеют возможность проявить себя в четырех ключевых эстрадных номинациях:

Номинации конкурса

  • Вокал: эстрадное пение
  • Танец: хореографические номера
  • Речевой жанр: конферанс и чтецкое мастерство
  • Оригинальные и эстрадно-цирковые номера: выступления, которыми можно удивить зрителей

Не пропустите шанс стать частью этого яркого события, которое демонстрирует лучшие молодые таланты нашей страны!

Купить билет на концерт Гала концерт IV детско-юношеского эстрадного конкурса имени Бориса Брунова

Помощь с билетами
Апрель
3 апреля суббота
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 350 ₽
4 апреля воскресенье
12:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 350 ₽
14:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 350 ₽

В ближайшие дни

Ваня Усович. Сольный концерт
18+
Юмор

Ваня Усович. Сольный концерт

13 сентября в 21:30 Still Standup Moscow
Билеты
Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль
12+
Неоклассика

Вселенная Ханса Циммера. Universe. Армянский дудук, орган, рояль

12 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
The Marshmallows / рок-н-ролл
18+
Рок Рок-н-ролл

The Marshmallows / рок-н-ролл

10 октября в 20:00 Ритм-блюз
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше