Спектакль Гала-концерт Ильи Авербуха «Аллилуйя любви»

Гала-концерт Ильи Авербуха «Аллилуйя любви»
Билеты от 3000₽
6+
Режиссер Илья Авербух
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Рождественский Гала-концерт на льду во Дворце Ирины Винер

Илья Авербух представит уникальный гала-концерт, который соберет на одном льду виртуозов разных жанров: фигуристов, танцоров, артистов театра и кино.

Звёзды на льду

В концерте примут участие известные мастера: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Матвей Ветлугин, Анна Фролова, Василиса Когановская и Максим Некрасов, София Шевченко с Андреем Ежловым, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов и Артем Федотов.

Информация для зрителей

  • Дети допускаются в сопровождении взрослых при наличии отдельного билета.
  • Вход в здание Дворца Ирины Винер осуществляется строго по билетам не ранее чем за 1 час до начала концерта.
  • Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав участников концерта.

Не пропустите возможность увидеть замечательное шоу, которое соединит миры фигурного катания и искусства!

Декабрь
28 декабря воскресенье
14:00
Дворец Ирины Винер Москва, Лужники, 24, стр. 24
от 3000 ₽

