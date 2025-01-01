Спектакль Гала-концерт Ильи Авербуха «Аллилуйя любви»

Илья Авербух представит уникальный гала-концерт, который соберет на одном льду виртуозов разных жанров: фигуристов, танцоров, артистов театра и кино.
В концерте примут участие известные мастера: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также Матвей Ветлугин, Анна Фролова, Василиса Когановская и Максим Некрасов, София Шевченко с Андреем Ежловым, Алиса Двоеглазова, Даниил Самсонов и Артем Федотов.
Не пропустите возможность увидеть замечательное шоу, которое соединит миры фигурного катания и искусства!