Гала-концерт III Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта»

Гала-концерт всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта»

Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей спорта и музыки. Гала-концерт объединит выдающихся спортсменов и талантливых артистов на одной сцене.

Звезды на сцене

В этот вечер зрителей ждет выступление таких знаменитостей, как Филипп Киркоров, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Денис Майданов, Лариса Долина, Валерия, Лирик, St, Наталья Подольская и многих других. Каждый из них внесет свой вклад в создание незабываемой атмосферы.

Эмоции и энергия

Выступления артистов будут наполнены эмоциями и энергией, создавая яркие моменты, которые останутся в памяти каждого присутствующего. Этот концерт — возможность не только насладиться музыкой, но и зарядиться духом спортивных достижений.

Приглашаем вас!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Мы ждем вас на гала-концерте всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта».