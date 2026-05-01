Гала-концерт «Фейерверк талантов» в концертном зале «Москва»

31 мая в концертном зале «Москва» состоится масштабный гала-концерт «Фейерверк талантов» — значимое культурное событие, объединяющее выдающихся представителей российской эстрады и перспективных юных артистов.

Проект направлен на поддержку и развитие детского и молодёжного творчества. Он создаёт профессиональную сцену для начинающих исполнителей и формирует преемственность поколений в музыкальном искусстве.

В концерте примут участие звёзды российской сцены: Лариса Долина, Диана Гурцкая, группа Земляне, Варвара, Milana Star и другие.

Особое внимание будет уделено юным артистам — солистам, вокальным и танцевальным коллективам. Для них участие в гала-концерте станет важным этапом профессионального становления и возможностью заявить о себе широкой аудитории.

Зрителей ожидает концертная программа с живым звуком, современной сценографией и тщательно выстроенной режиссурой. Вечер объединит различные музыкальные жанры — от эстрады и джаза до рок- и поп-направления.

Гала-концерт «Фейерверк талантов» является масштабной творческой платформой, демонстрирующей высокий уровень российской сцены и открывающей новые имена.