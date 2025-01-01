Гала-концерт фестиваля

Звуки баяна: Концерт мастеров в Уральском центре им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие выходные. В программе — выступления выдающихся музыкантов, представляющих разные уголки России. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и баяна.

Уникальные исполнители

В концерте примут участие:

Виктор Романько — профессор и народный артист России, чье мастерство известно далеко за пределами страны. Его исполнительский стиль сочетает в себе традиции и современные нотки.

— профессор и народный артист России, чье мастерство известно далеко за пределами страны. Его исполнительский стиль сочетает в себе традиции и современные нотки. Олжас Нурланов — чемпион мира по баянному искусству и лауреат множества международных конкурсов. Его яркие интерпретации классических произведений завораживают слушателей.

Интересные факты о баяне

Баян — это не просто музыкальный инструмент, а настоящая звуковая палитра, способная передать широкий спектр эмоций. Он стал символом русской музыкальной культуры и используется в различных жанрах, от народной музыки до классических произведений.

Не упустите возможность

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться великолепным звучанием баяна и проникнуться духом музыки. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!