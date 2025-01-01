Гала-концерт фестиваля

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие выходные. В программе — выступления выдающихся музыкантов, представляющих разные уголки России. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и баяна.
В концерте примут участие:
Баян — это не просто музыкальный инструмент, а настоящая звуковая палитра, способная передать широкий спектр эмоций. Он стал символом русской музыкальной культуры и используется в различных жанрах, от народной музыки до классических произведений.
Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться великолепным звучанием баяна и проникнуться духом музыки. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!