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Гала-концерт фестиваля
Киноафиша Гала-концерт фестиваля

Гала-концерт фестиваля

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звуки баяна: Концерт мастеров в Уральском центре им. Родыгина

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в ближайшие выходные. В программе — выступления выдающихся музыкантов, представляющих разные уголки России. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки и баяна.

Уникальные исполнители

В концерте примут участие:

  • Виктор Романько — профессор и народный артист России, чье мастерство известно далеко за пределами страны. Его исполнительский стиль сочетает в себе традиции и современные нотки.
  • Олжас Нурланов — чемпион мира по баянному искусству и лауреат множества международных конкурсов. Его яркие интерпретации классических произведений завораживают слушателей.

Интересные факты о баяне

Баян — это не просто музыкальный инструмент, а настоящая звуковая палитра, способная передать широкий спектр эмоций. Он стал символом русской музыкальной культуры и используется в различных жанрах, от народной музыки до классических произведений.

Не упустите возможность

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться великолепным звучанием баяна и проникнуться духом музыки. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
18:00 от 400 ₽

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