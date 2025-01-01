Приглашаем вас на уникальное событие — гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот концерт станет кульминацией фестиваля, который собрал лучшие фольклорные коллективы региона.
Гала-концерт пройдет 15 ноября 2023 года в 19:00 по адресу: Уральский центр народного искусства им. Родыгина, Екатеринбург.
На концерте выступят известные фольклорные ансамбли, которые представят богатство и разнообразие народной музыки Урала. Вы сможете услышать как традиционные народные песни, так и современные обработки, которые придают классическим мелодиям новый звук.
Билеты можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Не упустите возможность стать частью этого яркого события и окунуться в мир уральской народной музыки!