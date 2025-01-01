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Гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала»
Киноафиша Гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала»

Гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала»

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О концерте/спектакле

Гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала»

Приглашаем вас на уникальное событие — гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот концерт станет кульминацией фестиваля, который собрал лучшие фольклорные коллективы региона.

Дата и место проведения

Гала-концерт пройдет 15 ноября 2023 года в 19:00 по адресу: Уральский центр народного искусства им. Родыгина, Екатеринбург.

Что вас ждет на концерте?

На концерте выступят известные фольклорные ансамбли, которые представят богатство и разнообразие народной музыки Урала. Вы сможете услышать как традиционные народные песни, так и современные обработки, которые придают классическим мелодиям новый звук.

Интересные факты о фестивале

  • Фестиваль «Живой голос Урала» проводится с 2015 года и за это время стал одной из самых ожидаемых культурных событий региона.
  • На концертах фестиваля всегда присутствуют мастера народного творчества, которые делятся своими знаниями и опытом с зрителями.
  • Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию уральского фольклора, что делает его особенно актуальным в современном мире.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Не упустите возможность стать частью этого яркого события и окунуться в мир уральской народной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
17:00

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