Гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала»

Приглашаем вас на уникальное событие — гала-концерт фестиваля «Живой голос Урала», который состоится в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Этот концерт станет кульминацией фестиваля, который собрал лучшие фольклорные коллективы региона.

Дата и место проведения

Гала-концерт пройдет 15 ноября 2023 года в 19:00 по адресу: Уральский центр народного искусства им. Родыгина, Екатеринбург.

Что вас ждет на концерте?

На концерте выступят известные фольклорные ансамбли, которые представят богатство и разнообразие народной музыки Урала. Вы сможете услышать как традиционные народные песни, так и современные обработки, которые придают классическим мелодиям новый звук.

Интересные факты о фестивале

Фестиваль «Живой голос Урала» проводится с 2015 года и за это время стал одной из самых ожидаемых культурных событий региона.

и за это время стал одной из самых ожидаемых культурных событий региона. На концертах фестиваля всегда присутствуют мастера народного творчества, которые делятся своими знаниями и опытом с зрителями.

Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию уральского фольклора, что делает его особенно актуальным в современном мире.

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте Уральского центра народного искусства или в кассах театра. Не упустите возможность стать частью этого яркого события и окунуться в мир уральской народной музыки!